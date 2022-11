Κυριάκος Μητσοτάκης: Εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας η Ελλάδα – Η Ευρώπη να λάβει μέτρα για τις τιμές του φυσικού αερίου

Η Ελλάδα είναι εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας στους γείτονες μας και αυτό οφείλεται κυρίως στην ενεργειακή μας στρατηγική και την στρατηγική στον τομέα του φυσικού αερίου, επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα, Τετάρτη (30/11) σε διεθνές συνέδριο για το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που πραγματοποιείται στην Αθήνα. «Η κρίση αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης και η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής», τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, παρουσίασε τις νέες υποδομές που έχουν υλοποιηθεί ή κατασκευάζονται και οι οποίες επιτρέπουν την αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, σημειώνοντας ιδιαίτερα: – τη νέα δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ρεβυθούσα που αύξησε την δυναμικότητα του σταθμού κατά 65 %, – τον νέο πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη που αναμένεται να λειτουργήσει ως τις αρχές του 2024, – τον αγωγό ΤΑΡ που μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας και τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό φυσικού αερίου που εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα ενώ αναφέρθηκε και στην προοπτική κατασκευής αγωγού εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας. «Σε λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε 2, 3 ή και 4 πλωτούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους γείτονες μας να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους προμήθειες και να βελτιώσουν την σταθερότητα που συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια» υπογράμμισε ο κ.Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στο θέμα των τιμών τόνισε ότι η άνοδος πιέζει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που προηγήθηκε και συνεχίζεται, επιτρέπει την ενίσχυση των καταναλωτών. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαΐκή Ένωση για λήψη μέτρων παρέμβασης σε μια αγορά που όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά δεν λειτουργεί σωστά. Σημείωσε τέλος ότι η Ευρώπη, όπως ήδη κάνει η Ελλάδα, θα πρέπει να προχωρήσει στη διερεύνηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων καθώς το φυσικό αέριο όπως είπε, θα είναι κοντά μας για ένα διάστημα και πρέπει να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό σε λογικό κόστος χωρίς να επηρεάζεται η ενεργειακή μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. «Χρειαζόμαστε καινοτόμες λύσεις για την διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας τώρα, χωρίς να υπονομεύουμε την πορεία προς την από απανθρακοποίηση», κατέληξε ο πρωθυπουργός. - Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ειδήσεις σήμερα: Άλυτο πρόβλημα το άγνωστο ρήγμα στην Εύβοια – «Τα 5R είναι πονηρό μέγεθος» Κροκόδειλος κατακρεούργησε κι αποκεφάλισε 8χρονο μπροστά στα μάτια των δικών του Ο 26χρονος Αλβανός πρώτα έχασε τον έλεγχο και μετά παρέσυρε την Έμμα

