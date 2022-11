Μητσοτάκη, κυβέρνηση και ΝΔ διαλέγουν οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις 14 μονάδες μπροστά στη δημοφιλία ο πρωθυπουργός -Μόνο ένας στους πέντε πολίτες νοσταλγεί τον ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης Τζιοβάρας 30.11.2022, 06:39 Την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του και την αδυναμία της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καρπωθεί οφέλη από τον πόλεμο φθοράς στον οποία έχει επιδοθεί, επιβεβαιώνει μια ακόμη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας σε μια περίοδο που η χώρα κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Στην έκτη κατά σειράν μέτρηση της κοινής γνώμης που διενεργήθηκε από την εταιρία Marc και δημοσιεύτηκε το βράδυ της Τρίτης από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντ1, η κυβερνητική παράταξη διατηρεί έναντι του ΣΥΡΙΖΑ άνετο προβάδισμα το οποίο με τις απαραίτητες αναγωγές των ευρημάτων στην πρόθεση ψήφου υπερβαίνει και τη διαφορά των οκτώ ποσοστιαίων μονάδων που είχαν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24%, το ΠΑΣΟΚ 11,3%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελληνική Λύση 4,1% και το ΜέΡΑ25 3%. Εκτός Βουλής με 2,3% μένουν το «Εθνικό κόμμα Έλληνες» και η Εθνική Δημιουργία με 1%. Στο 3,6% ανέρχονται όσοι επιλέγουν άλλο κόμμα, στο 1,7% υπολογίζονται όσοι δηλώνουν πρόθεση να ρίξουν άκυρο ή λευκό, στο 2,1% όσων σκοπεύουν να απέχουν και στο 9,3% το ποσοστό των αναποφάσιστων. Μπροστά σε όλα ο Μητσοτάκης Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών ο πρωθυπουργός διατηρεί μεγάλο προβάδισμα έναντι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 47,8%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 34,3% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας 33,7%. Στην απευθείας σύγκριση ανάμεσα στους κ.κ. Μητσοτάκη και Τσίπρα, ο νυν πρωθυπουργός υπερέχει με μεγάλη διαφορά έναντι του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις επιμέρους πολιτικές: από την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και της τουρκικής προκλητικότητας μέχρι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και την εγκληματικότητα. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερέχει του Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι πολίτες απαντούν ότι μπορεί: *Να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα της Ελλάδας σε περιόδους κρίσεων (50,4% έναντι 28,8%). *Να υπερασπιστεί καλύτερα τα συμφέροντα της Ελλάδας μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα (56,5% έναντι 23,3%). *Να αντιμετωπίσει καλύτερα την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στην οικονομία (41,8% έναντι 35%). *Να διασφαλίσει καλύτερα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών (40,7% έναντι 37,6%). *Να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα (48,6% έναντι 25,4%). *Να χειριστεί καλύτερα θέματα διαφθοράς και διαφάνειας (38% έναντι 36%). *Να ωφελήσει περισσότερο «ανθρώπους σαν κι εσάς» (41,2% έναντι 35,5%). Αποκορύφωμα της υπεροχής του νυν πρωθυπουργού ότι το 48,1% δηλώνουν ότι τον εμπιστεύονται περισσότερο στο τιμόνι της χώρας, έναντι 29,6% που απαντά το ίδιο για τον Αλέξη Τσίπρα. Στο 22% η νοσταλγία για τον ΣΥΡΙΖΑ Το πιο αποκαρδιωτικό, όμως, για την αξιωματική αντιπολίτευση και αποτρεπτικό των σχεδίων της Κουμουνδούρου για παλινόρθωση στην εξουσία είναι το εύρημα σύμφωνα με το οποίο μόλις το 22% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα στην κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 44,2% πιστεύει τα πράγματα θα ήταν «χειρότερα» και το 29,4% απαντά «περίπου τα ίδια». Επιπροσθέτως, η πλειονότητα των πολιτών προτιμά κυβέρνηση με τη ΝΔ αυτοδύναμη (31,3%) έναντι 14,% που προτιμά αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ. Στο πιο εξειδικευμένο ερώτημα, οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 47,1% ότι προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΝΔ έναντι 43,6% που προτιμά συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΜΕΡΑ25. Στη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, ωστόσο, το 47% βάζει θετικό πρόσημο και το 51,4% αρνητικό. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, η ακρίβεια ξεχωρίζει με συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 83%. Ακολουθούν τα ελληνοτουρκικά με 43.4%, η εγκληματικότητα με 39,4%, ο πόλεμος στην Ουκρανία με 24,9% και για οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις με 16,1%. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Εύβοια – Ταρακουνήθηκε και η Αττική Μουντιάλ 2022: Τα πρώτα ζευγάρια των «16» και τα 9 γκολ της 10ης ημέρας – Δείτε βίντεο GNTM 5: Στην… ανακύκλωση η Γρηγοριάνα που αποχώρησε με κλάμα – Δείτε βίντεο Γρηγόρης Τζιοβάρας 30.11.2022, 06:39 BEST OF NETWORK 29.11.2022, 18:10 29.11.2022, 16:47 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 22:54 29.11.2022, 22:56 29.11.2022, 15:30

