Νίκος Κωνσταντόπουλος: Βγήκε από τη ΜΕΘ του «Σωτηρία» – Νοσηλεύτηκε με λοίμωξη από κορωνοϊό

Εκτός ΜΕΘ βρίσκεται πλέον ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία με λοίμωξη από κορωνοϊό. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, βρίσκεται στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του ανθρώπους. Ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης, με ορίζοντα την πλήρη ανάρρωσή του από τη σοβαρή περιπέτεια, που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας «το αίμα που συγκεντρώθηκε θα παραχωρηθεί στο Ε.Σ.Υ. για να σωθούν οι ζωές και άλλων ανθρώπων». Όπως σημειώνεται στο Δελτίο Τύπου της οικογένειας: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας τους γιατρούς, νοσηλευτές και το συνολικό προσωπικό του Νοσοκομείου Σωτηρία, τον καθέναν και την καθεμιά προσωπικά, που επί 3 εβδομάδες μεριμνούσε και αγρυπνούσε, με αφιέρωση και αυταπάρνηση, νύχτα και μέρα. Επίσης τους γιατρούς και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Γεννηματάς, που επελήφθησαν σε κρίσιμο χρόνο, για την διάσωση της ζωής του. Κι ακόμη όλους τους γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, βοηθούς, φυσιοθεραπευτές που συνέδραμαν και όλους όσοι κινητοποιήθηκαν. Η ευγνωμοσύνη μας θα είναι δια βίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, που δεν εκφράζονται με λόγια, αρμόζουν στην υπεύθυνη της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής, Καθηγήτρια Αντωνία Κουτσούκου και σε όλη την ομάδα της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ιατρό Νίκο Πτώχη και στην ομάδα του, που πραγματοποίησε με ακρίβεια κι επιτυχία τον εμβολισμό των αγγείων που αιμορραγούσαν, σώζοντας τη ζωή του ασθενούς. Κι ακόμη στους γιατρούς του Ιατρικού Αθηνών Νίκο Αγγέλου και του Σωτηρία Αγγελική Λεβέντη, που προσέτρεξαν σε ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή. Επίσης στους προσωπικούς του ιατρούς, Νίκο Ζαμάνη και Γαβριήλ Νταχάμπρε για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και στην ιατρό του Ιπποκρατείου Πένυ Γιάννου. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ιατρικού Αθηνών, Γιώργο και Βασίλη Αποστολόπουλο, για την αμέριστη και αδιάλειπτη υποστήριξή τους, καθώς και τον Διοικητή του Νοσοκομείου Γεννηματάς Ελευθέριο Μπούλια, που μερίμνησε στους κρίσιμους χρόνους. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν καθοριστικής αξίας η αγάπη τόσο των φίλων και οικείων του Νίκου Κωνσταντόπουλου, όσο και πάρα πολλών ανθρώπων, που εκφράσθηκε με συγκινητικό τρόπο και με την αθρόα προσφορά αίματος, κίνηση που δίνει ζωή». Ειδήσεις σήμερα: Goncharov: Μία «ταινία του Σκορσέζε» έγινε viral χωρίς… να έχει γυριστεί ποτέ! Νοσηλευτής κατηγορείται ότι ασέλγησε σε 16χρονο κορίτσι σε ξενώνα εφήβων Σε 55χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ο ένας νεφρός της 21χρονης Εμμανουέλας

