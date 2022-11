Οικονόμου: Με σχέδιο αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ Έρχεται μεταξύ άλλων μεσοσταθμική αύξηση 10% στις απολαβές και επίδομα στους γιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Στην αύξηση αποδοχών των γιατρών που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που έχει κατατεθεί στη Βουλή, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ. Προχωράμε σε μεσοσταθμική αύξηση 10% στις απολαβές, επίδομα στους γιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων, προσαύξηση επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης στους ιατρούς ΜΕΘ και επίδομα σε αναισθησιολόγους», επισημαίνει στην ανάρτηση του, ο κ. Οικονόμου. #Με_σχέδιο αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ. Προχωράμε σε μεσοσταθμική αύξηση 10% στις απολαβές, επίδομα στους γιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων, προσαύξηση επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης στους ιατρούς ΜΕΘ & επίδομα σε αναισθησιολόγους.@thanosplevris @MinaGagaP— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) November 30, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Ανήσυχοι οι σεισμολόγοι με τον «χορό» των Ρίχτερ σε Αττική και Εύβοια Πού και πότε θα χτυπήσει από σήμερα η κακοκαιρία Άριελ Πρόωρος τελικός για Μέσι, Λεβαντόφσκι – Επέλαση Αγγλοσαξόνων και Ολλανδών BEST OF NETWORK 30.11.2022, 09:26 30.11.2022, 07:14 29.11.2022, 11:16 29.11.2022, 22:54 29.11.2022, 22:56 29.11.2022, 19:00

