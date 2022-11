Οι Έλληνες εμπιστεύονται τη FREE NOW για τις μετακινήσεις τους

Το FREE NOW πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα στην ελληνική αγορά, δύο μόλις μήνες μετά μετά το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από τις 3 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η διαδικασία μετάβασης στη νέα εφαρμογή, 7.000 οδηγοί εντάχθηκαν στο στόλο της FREE NOW. Ο αριθμός αντιστοιχεί σε όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιήσαν την εφαρμογή της BEAT τους τελευταίους τέσσερις μήνες λειτουργίας της, στην Ελλάδα.

Σημαντική όμως, ήταν και η ανταπόκριση των χρηστών του BEAT, οι οποίοι μαζικά μετέβησαν στη νέα εφαρμογή, μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία. Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της καμπάνιας «Tο BEAT αλλάζει και είναι για καλό», οι επιβάτες κατέβασαν την καινούργια εφαρμογή μετακινήσεων της FREE NOW, ενώ πάνω από το 95% των αιτημάτων για ταξί ολοκληρώθηκαν. Το ποσοστό που σημειώνεται είναι το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης, για την εταιρεία τα τελευταία 11 χρόνια.

Την ίδια στιγμή η FREE NOW έχει αποκτήσει περισσότερους 100.000 νέους χρήστες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό απευθείας στη νέα εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000.000 διαδρομές, μέσω της εφαρμογής της FREE NOW σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τις τελευταίες εβδομάδες.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της FREE NOW για περισσότερες πληροφορίες και κατεβάστε την εφαρμογή FREE NOW για iOS ή Android.