Το Spiegel και η «δημοσιογραφική αλήθεια»: Η FAZ αποδομεί τα ρεπορτάζ για το θάνατο της «μικρής Μαρίας»

Τα σοβαρά κενά και την έλλειψη αποδείξεων που χαρακτήριζαν τις ανταποκρίσεις του «Der Spiegel» για τον φερόμενο θάνατο της «μικρής Μαρίας» στον Έβρο τον Αύγουστο αναδεικνύει νέο δημοσίευμα της «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Στον απόηχο πολλών αιχμηρών γερμανικών δημοσιευμάτων που έθεταν σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία του γνωστού περιοδικού, η FAZ τονίζει πως το «Spiegel» ήταν το πρώτο μεγάλο μέσο ενημέρωσης που υιοθέτησε τους ισχυρισμούς μη κυβερνητικών οργανώσεων για τον φερόμενο θάνατο του 5χρονου κοριτσιού, «μολονότι δεν ήταν ουσιαστικά δυνατή μια επιτόπου αυτοψία για την ανεξάρτητη επαλήθευση της υπόθεσης στην έντονα στρατιωτικοποιημένη ελληνοτουρκική συνοριακή περιοχή του Έβρου». Η εφημερίδα υπογραμμίζει πως πλέον «είναι αδιαμφισβήτητο ότι το μικρό παιδί με το όνομα Μαρία δεν είναι καταγεγραμμένο πουθενά». Παρατίθεται μάλιστα ρεπορτάζ από τον Έβρο, σύμφωνα με το οποίο ακόμα και οι γονείς του φερόμενου νεκρού παιδιού δεν είχαν κρατήσει υπάρχοντά του, δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν πού ήταν θαμμένο στη νησίδα, ούτε επιθυμούσαν την εκταφή του. «Αν υπήρχε πέμπτο παιδί και είχε πεθάνει, όπως ισχυρίζεται το SPIEGEL, θα πρέπει να κατατεθούν τα στοιχεία, στα οποία βασίζεται αυτός ο ισχυρισμός, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό. Όταν ένα παιδί χάνει τη ζωή του, θα πρέπει να αποδίδονται ευθύνες. Είναι σημαντικό το ότι στο τέλος νίκησε η αλήθεια», ανέφερε στην FAZ η συντάκτρια που έκανε την έρευνα στον Έβρο. Τα κείμενα του «Spiegel» για το μεταναστευτικό, τα οποία έχουν αποσυρθεί από το σάιτ του περιοδικού έως ότου να ελεγχθούν, υπογράφονται από τον ανταποκριτή του στην Ελλάδα Γιώργο Χρηστίδη, γνωστό για έντονα επικριτικά δημοσιεύματα σχετικά με το μεταναστευτικό, και τον Maximilian Popp, ο οποίος τον Αύγουστο -ενώ η συζήτηση γύρω από την υπόθεση της «μικρής Μαρίας» κορυφωνόταν- έγραψε αμφιλεγόμενο άρθρο γνώμης με τίτλο «Ο δρόμος της Ελλάδας προς την απολυταρχία». Η FAZ αφιερώνει μεγάλο μέρος του ρεπορτάζ της σε πρόσφατη εμφάνιση του Γ. Χρηστίδη, στο πλαίσιο ανοιχτής διάλεξης, κατά την οποία ουσιαστικά παραδέχτηκε πως η δουλειά του δεν χαρακτηρίζεται από αμερόληπτη και αντικειμενική παρουσίαση των δεδομένων. «Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Χρηστίδης έδωσε μία εικόνα για τη συναισθηματική του κατάσταση την περασμένη Τρίτη και είπε και πώς ερμηνεύει την έννοια της αλήθειας. Σε μια ζωντανή διάλεξή του μέσω YouTube για την “Ερευνητική Δημοσιογραφία σε περιόδους κρίσης”, δήλωσε: “Το πρώτο καθήκον της δημοσιογραφίας είναι να δείχνει την αλήθεια, αλλά προσοχή: τη δημοσιογραφική αλήθεια. Δεν είμαστε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε αστυνομικοί… Το κριτήριο της δημοσιογραφικής αλήθειας δεν πρέπει να συγχέεται με το κριτήριο της εγκυρότητας των αποδείξεων ενώπιον δικαστηρίου”», είπε, αναφέρει η FAZ. Ειδήσεις σήμερα: Άλυτο πρόβλημα το άγνωστο ρήγμα στην Εύβοια – «Τα 5R είναι πονηρό μέγεθος» Κροκόδειλος κατακρεούργησε κι αποκεφάλισε 8χρονο μπροστά στα μάτια των δικών του Ο 26χρονος Αλβανός πρώτα έχασε τον έλεγχο και μετά παρέσυρε την Έμμα

