Τσίπρας: «Το δίλημμα των εκλογών είναι αν θα παραμείνουν αδικία και ανισότητες ή θα επιστρέψει η δικαιοσύνη παντού»

«Δε ξέρω αν μυρίζει εκλογές, όπως οσφρύζεται ο κ. Μητσοτάκης, ξέρω όμως ότι μυρίζουν πολύ έντονα και πολύ άσχημα οι πολιτικές της κυβέρνησής του» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματός του. «Η βίαιη αναδιανομή πλούτου και εισοδήματος από τους αδύναμους και τους μεσαίους προς τους ισχυρούς, η λεηλασία του δημοσίου πλούτου με δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών, η ασέλγεια απέναντι στη δημοκρατία με την αθλιότητα των παράνομων παρακολουθήσεων, αναδύουν τέτοια δυσοσμία που κανείς δεν μπορεί να την αντέξει» τόνισε, σύμφωνα με κομματικές πηγές ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε πως «δε ξέρω λοιπόν και προφανώς δε μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές για να απαλλαγούμε από αυτή τη δυσοσμία, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να γνωρίζουμε και με βάση αυτά να οργανώσουμε τη τακτική μας». Η τακτική προς τις κάλπες Αναφερόμενος στην τακτική που θα ακολουθήσει το κόμμα του στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, «τι μπορούμε να γνωρίζουμε: Πρώτον ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ασφυκτιά. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται συνεχώς, το εισόδημα εξανεμίζεται στις πρώτες 15 ημέρες του μήνα. Και αυτή η κατάσταση δεν αφορά μόνο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τους εργαζόμενους και χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. «Τεράστια» η φθορά της κυβέρνησης «Δεύτερον ότι η φθορά της κυβέρνησης είναι τεράστια. Το καταλαβαίνει αυτό όποιος περπατά και συζητά με τους απλούς ανθρώπους στην αγορά, στους χώρους δουλειάς», όπως είπε, και «τρίτον ότι οι υποκλοπές έχουν αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στην κυβέρνηση». «Όσοι υποτιμούν την επίδραση των λεγόμενων ταυτοτικών ζητημάτων, αυτών που αφορούν στο κράτος δικαίου και στην υπεράσπιση της δημοκρατίας, κάνουν λάθος» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και επικαλέστηκε ως πρόσφατο παράδειγμα την «επιρροή τους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ με την απροσδόκητη συμμετοχή νέων ανθρώπων που κινητοποιήθηκαν για να προστατεύσουν το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα και τη Δημοκρατία». Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ για μονές εκλογές «Τέταρτον ότι ο κ. Μητσοτάκης αποτελεί πια παράγοντα πολιτικής αστάθειας, καθώς η μόνη δυνατότητα να συγκροτηθεί κυβέρνηση μετά τις εκλογές και να μην οδηγηθούμε σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και η συγκρότηση Προοδευτικης κυβέρνησης», ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. «Αυτά είναι τα δεδομένα που γνωρίζουμε και με βάση αυτά θα πρέπει να οργανώσουμε τη μάχη μας για τη νίκη στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Και η μάχη αυτή θα κερδηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γιατί η πολιτική αλλαγή δεν θα βασιστεί μόνο στην αποδόμηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά και στο εναλλακτικό μας σχέδιο», περιέγραψε ο κ. Τσίπρας. Και συνέχισε: «απέναντι στην άδικη πολιτική Μητσοτάκη υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και όχι απλά μια καλύτερη διαχείριση της κατάστασης». Σχολιάζοντας την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε πως «αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα μια τεράστια αναδιανομή πλούτου από τους αδύναμους και τα μεσαία στρώματα προς τους λίγους και ισχυρούς. Με την αισχροκέρδεια που δεν είναι καθόλου εισαγόμενη αλλά γέννημα θρέμμα Μητσοτάκη. Με την απουσία ελέγχων, με τους υψηλούς έμμεσους φόρους σε τρόφιμα και καύσιμα, με την ανοχή στα υπερκέρδη και τα ουρανοκατέβατα κέρδη σε ενέργεια και καύσιμα, πλέον και στις τράπεζες. Κάθε μία τράπεζα έχει 1 δισ. υπερκέρδη το τελευταίο χρόνο από τα επιτόκια χορήγησης που αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα επιτόκια στις καταθέσεις παραμένουν χαμηλά». «Το δίλημμα των εκλογών λοιπόν είναι αν θα συνεχίζουν η αδικία και οι ανισότητες να αυξάνονται παντού. Ή αν θα επιστρέψει επιτέλους στο τόπο η δικαιοσύνη παντού» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «το αμέσως επόμενο διάστημα και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα πρέπει να εγκρίνουνε το βασικό κορμό των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως και το προεκλογικό πρόγραμμα». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Απολύθηκαν στενοί συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας Δεύτερη ευκαιρία για τα μικρά οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές Κακοκαιρία Άριελ: Αεροσκάφος δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο «Ελ.Βενιζέλος»

