ND Academy: Ολοκληρώθηκε η Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Πολιτική Ακαδημία που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία στο Θέατρο Χηλής στην Καλαμαριά στην οποία παρευρέθηκαν μαζικά στελέχη και μέλη του κόμματος από την Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία. Την έναρξη της Πολιτικής Ακαδημίας πραγματοποίησε ο Υπεύθυνος Επιμόρφωσης Στελεχών Νίκος Λυσιγάκης, ενώ χαιρετισμό απεύθυναν προς τα στελέχη ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης, ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Εισηγητές στην Πολιτική Ακαδημία ήταν ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου. Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Παύλος Μαρινάκης ανέφερε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του: «Το αληθινό νόημα των πολιτικών ακαδημιών είναι, όλα όσα ακούμε από τους ομιλητές, με το δικό του τρόπο ο καθένας, να μπορεί να τα μεταφέρει στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάει, είτε μέσω της πολιτικής του ιδιότητας, είτε της επαγγελματικής και κυρίως με την ιδιότητα του πολίτη. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτά τα τρεισήμισι χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί. Καμία άλλη Κυβέρνηση, διαχειριζόμενη μόνο κρίσεις, δεν έχει κάνει τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις. Και η Νέα Δημοκρατία στηρίζει και προβάλλει αυτό το έργο με τα στελέχη της σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουμε διοργανώσει μια εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, μια πολιτική ακαδημία, θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση για τη Δημόσια Διοίκηση, για το ασφαλιστικό, για το Εθνικό Σχέδιο για τα Άτομα με Αναπηρία, την επόμενη Τρίτη θα βρισκόμαστε στα Χανιά για μια ακόμα Ακαδημία. Όσα κάνουμε μέσα σε μια εβδομάδα, όλα όσα καταγράφει ο Πρωθυπουργός ως απολογισμό σε μια εβδομάδα, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν τα έχουν κάνει σε όλη τους την «πολιτική ζωή». Ο Γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στόχος μας μέσα από τις Πολιτικές Ακαδημίες είναι τα στελέχη μας να ενημερωθούν και να γνωρίσουν τις πτυχές του κυβερνητικού έργου, αλλά και να συζητήσουμε νέες ιδέες, κοινωνικές τάσεις και πραγματικότητες. Φιλοδοξία μας να επιβεβαιώσουμε στην πράξη το ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως μιας πραγματικής δύναμης εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της παράταξής μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα επιμόρφωσης των πολιτικών μας στελεχών, έτσι ώστε όλοι μαζί να δείξουμε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι η ανάπτυξη, η σταθερότητα, η συνέπεια, αλλά και το όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα έχει μόνο ένα όνομα στην κάλπη: τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη». Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου τόνισε ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα της επόμενης πολιτικής επιλογής, με γνώμονα το μέλλον των επόμενων γενεών και τη συνέχιση της γενναίας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει συντελεστεί στη χώρα τα τελευταία 3,5 χρόνια με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα μέσα στις δυσκολότερες διεθνείς συγκυρίες. Η κ. Σδούκου παρουσίασε δεδομένα και στοιχεία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αναχαίτιση των συνεπειών της και τη στήριξη των πολιτών αλλά και την εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας, ενώ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε στην επικοινωνία και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και την αποδόμηση των fake news. Τέλος, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου πραγματοποίησε μια διαδραστική παρουσίαση για τον μακροχρόνιο σχεδιασμό της Κυβέρνησης αναφορικά με μια σειρά από ζητήματα που υπερβαίνουν σημαντικά το χρόνο οποιασδήποτε κυβερνητικής θητείας. Παρόντες στην Πολιτική Ακαδημία της ΝΔ ήταν ακόμη, οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Άννα Ευθυμίου και Δημήτρης Κούβελας, η Επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας,ο Δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Ν. Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Θοδωρής Μητράκας και ο Διευθυντής της Διοικούσας Ανέστης Φίσκας. Ειδήσεις σήμερα: Άλυτο πρόβλημα το άγνωστο ρήγμα στην Εύβοια – «Τα 5R είναι πονηρό μέγεθος» Κροκόδειλος κατακρεούργησε κι αποκεφάλισε 8χρονο μπροστά στα μάτια των δικών του Ο 26χρονος Αλβανός πρώτα έχασε τον έλεγχο και μετά παρέσυρε την Έμμα

