ND Podcast: Ο Γιάννης Οικονόμου απαντά για fake news, εκλογές και αυτοδυναμία Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών και τι θα δούμε μέχρι την ημέρα που ο πρωθυπουργός θα προκηρύξει εθνικές εκλογές Στο πρώτο podcast της Νέας Δημοκρατίας, ο καλεσμένος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντά για τα fake news, τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των πολιτών και το τι θα δούμε μέχρι την ημέρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκηρύξει εθνικές εκλογές. «Το είπατε. Το κάνατε; Αυτή είναι η ερώτηση στην οποία θα απαντήσουν οι συμμετέχοντες στον κύκλο συνεντεύξεων που εγκαινιάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Podcast της Νέας Δημοκρατίας εδώ Επισημαίνεται ότι τα τελευταία τριάμισι χρόνια οι κρίσεις που έπληξαν τον πλανήτη και την Ελλάδα ήταν αλλεπάλληλες και πρωτόγνωρες, με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την πληθωριστική κρίση και επιπλέον τις υβριδικές απειλές στα σύνορα της χώρας να επηρεάζουν τη ζωή όλων μας. «Πόσο όλες αυτές οι κρίσεις επηρέασαν, όμως, την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας; Πόσο συνέβαλαν στο να αντιμετωπιστούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα παθογένειες δεκαετιών; Λέμε στους πολίτες την αλήθεια για όσα έγιναν στην ανάπτυξη της χώρας, τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, στην Υγεία, την Παιδεία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη διεθνή εικόνα της χώρας, την οικονομία, τη Δικαιοσύνη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους», επισημαίνεται σχετικά με το περιεχόμενο του podcast. Ειδήσεις σήμερα: Άλυτο πρόβλημα το άγνωστο ρήγμα στην Εύβοια – «Τα 5R είναι πονηρό μέγεθος» Κροκόδειλος κατακρεούργησε κι αποκεφάλισε 8χρονο μπροστά στα μάτια των δικών του Ο 26χρονος Αλβανός πρώτα έχασε τον έλεγχο και μετά παρέσυρε την Έμμα BEST OF NETWORK 30.11.2022, 11:20 30.11.2022, 11:24 29.11.2022, 17:04 30.11.2022, 10:54 30.11.2022, 10:55 29.11.2022, 11:30

