Ανδρουλάκης: Για εμάς δεν υπάρχει δίλημμα αν θα κυβερνήσει Μητσοτάκης ή Τσίπρας, κατέστρεψαν τη χώρα «Και οι δυο με τις πρακτικές τους έβλαψαν την χώρα και την κοινωνία, επέτειναν τα προβλήματα και σε πολλούς τομείς ακολούθησαν τις ίδιες συντηρητικές και καθεστωτικές λογικές», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ελένη Γκρήγκοβιτς 01.12.2022, 20:58 Ισχυρή εντολή από τους πολίτες ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ώστε να είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κυβερνητικό πρόγραμμα της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας που θα κάνει τη χώρα μας να γυρίσει σελίδα. Όπως είπε, μιλώντας στην εκδήλωση για το κόστος διαβίωσης, «για εμάς δεν υπάρχει δίλημμα αν θα κυβερνήσει ο Μητσοτάκης ή Τσίπρας, με τις πρακτικές τους έβλαψαν τη χώρα και τον λαό μας». Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση για μόνιμες πολιτικές και προσωρινές πολιτικές για τους ευάλωτους και την μεσαία τάξη. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των υποκλοπών λέγοντας ότι «το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ, είναι αυτό που δεν δίστασε να καταπατήσει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πως μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι προασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον, όταν δεν σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου;». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ξεκίνησε την ομιλία του επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για το νέο νομοσχέδιο για την Υγεία. Τόνισε, πως η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών στο ΕΣΥ και μετατρέπει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς. «Οι Έλληνες πολίτες έχουν πανευρωπαϊκά τις τρίτες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, η Κυβέρνηση αδιαφορεί και καθιστά την περίθαλψη «προνόμιο» για όσους μπορούν να πληρώσουν»,υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών εξαιτίας της ακρίβειας. Οι 7 προτάσεις αφορούν τη μείωση φόρων, τη στεγαστική πολιτική, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και την ενέργεια. Αναλυτικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 1ον) Τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και καύσιμα αλλά και την πρόνοια να παραμείνουν στον υπερμειωμένο συντελεστή τα βρεφικά είδη όπως το βρεφικό γάλα και οι πάνες. Μια θεσμική παρέμβαση που εξασφαλίζει την σταθερή μείωση των τιμών, που ωφελεί ιδιαίτερα τον αδύναμο καταναλωτή. 2ον) Πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας. · Με απόφαση σε εθνικό επίπεδο ώστε να αναλάβουν και οι εταιρείες ένα μέρος του κόστους των αυξήσεων. Ιδιαίτερα όταν οι προσπάθειες για ένα ανάλογο ευρωπαϊκό μέτρο καταλήγουν ως φαίνεται σε φιάσκο. · Παροχή φορολογικών κινήτρων σε όσους προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. 3ον) Στήριξη-και ενίσχυση- της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΕ καθώς και των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ολιγοπωλιακές πρακτικές και η αισχροκέρδεια στην αγορά. Να αξιοποιηθεί η μελέτη της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα καρτέλ στα καύσιμα. 4ον) Ενεργειακή δημοκρατία για την απεξάρτηση από τα ολιγοπώλια. · Ενίσχυση των υποδομών δικτύων μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας ώστε μαζί με το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να είναι ουσιαστικά δυνατή η δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, μικρών επιχειρήσεων, αγροτών και πολιτών, ώστε να καταστούν «αυτοπαραγωγοί» ΑΠΕ και να μειωθεί το κόστος ενέργειας. · Προγράμματα επιδότησης φωτοβολταϊκών στην στέγη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. · Με αυτό τον τρόπο να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, και ο καταναλωτής να είναι και παραγωγός, δημιουργώντας και μία νέα κουλτούρα εξοικονόμησης. 5ον) Στήριξη χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων · Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και επαναφορά του καθορισμού του μέσω των εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων. · Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Αυξήσεις που καλύπτουν τον πληθωρισμό για όλους τους συνταξιούχους • Μειωμένο ενιαίο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την περίοδο της κρίσης, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 6ον) Δημιουργία κοινωνικής κατοικίας-ενίσχυση της φοιτητικής στέγης. · Δημιουργία δεξαμενής 30.000 κατοικιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε νέα ζευγάρια και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Θα προκύψουν μέσω της κατασκευής νέων και της ανακατασκευής παλαιών κατοικιών με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και λιμνάζοντες πόρους του πρώην ΟΕΚ. · Κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών για να ανακαινίσουν και να εντάξουν στη δεξαμενή προς ενοικίαση τα ακίνητα τους με μακροχρόνια συμβόλαια και προσιτές τιμές. · Πρόγραμμα κατασκευής νέων ποιοτικών φοιτητικών εστιών και ως τότε ενίσχυση για το ενοίκιο της φοιτητικής στέγης σε μη προνομιούχες οικογένειες . Επαναφορά της έκπτωσης φόρου για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. 7ον) Προστασία της Α’ κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. Με δεδομένη και την πλήρη αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού του πτωχευτικού κώδικα που ψήφισε η Κυβέρνηση και την απειλή για δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμούς από τα funds, πήραμε την πρωτοβουλία κατάθεσης σχετικής τροπολογίας στην Βουλή.

