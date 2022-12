Ανδρουλάκης: Δεν υπάρχει δίλημμα για το αν θα μας κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας «Και οι δυο με τις πρακτικές τους έβλαψαν την χώρα και την κοινωνία, επέτειναν τα προβλήματα και σε πολλούς τομείς ακολούθησαν τις ίδιες συντηρητικές και καθεστωτικές λογικές», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης αρχίζοντας την ομιλία του στην εκδήλωση του κόμματος για την ακρίβεια. Την κατηγόρησε ότι «ξηλώνει» σήμερα τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης, που φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ: Τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας κι απέδωσε αυτή την επιλογή σε εξυπηρέτηση των μικρών ή μεγαλύτερων οικονομικών συμφερόντων. «Μετατρέπει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και τόνισε: «Ενώ οι Έλληνες πολίτες έχουν πανευρωπαϊκά τις τρίτες μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, η Κυβέρνηση αδιαφορεί και καθιστά την περίθαλψη «προνόμιο» για όσους μπορούν να πληρώσουν. Εξίσου δριμείς ήταν οι επικρίσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για το θέμα της ακρίβειας όπου ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε οτι «οι κυβερνητικές επιλογές αποδεικνύονται ατελέσφορες και ανεπαρκείς. Η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών μειώνεται συνεχώς. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, υπονομεύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας». Πρόσθεσε ότι στη χώρα μας σήμερα, οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Έχουμε πληθωρισμό κερδών, πληθωρισμό απληστίας, που στερεί από τον Έλληνα πολίτη την αξιοπρέπεια στην ζωή του, την ασφάλεια για το αύριο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Κατηγόρησε τη κυβέρνηση πώς αντί να μειώσει τους έμμεσους φόρους για να πέσουν οι τιμές των βασικών προϊόντων, προτίμησε ένα μοντέλο επιδότησης των λογαριασμών που πίσω από τις σχετικά χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, κρύβονται τα υπερκέρδη των παρόχων και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. «Ενημερωθήκαμε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών πως βεβαιώθηκαν τελικά 367 εκατ. ευρώ ως έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο Οκτωβρίου 2021 – Ιουνίου 2022.Θυμίζουμε μόνο ότι το πρώτο πόρισμα στης ΡΑΕ, τον Μάιο, τα προσδιόριζε στα 930 εκατ. ευρώ! Φαίνεται ότι για κάποιους ισχυρούς της ενέργειας, κάθε μέρα είναι Βlack Friday!», είπε χαρακτηριστικά Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής , ο πρόεδρος του κόμματος ανέφερε οτι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα διεκδίκησης και ένα ρεύμα ΑΛΛΑΓΗΣ απέναντι σε αυτή την πολιτική, που στερείται κάθε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρότεινε συγκεκριμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη χρηματοδότηση των ελληνικών νοκοκυριών να αξιοποιηθούν οι πόρων του Προϋπολογισμού με στοχευμένη στήριξη των νοικοκυριών και όχι προσωρινά επιδόματα που εξανεμίζονται. Ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της διασυνδεσιμότητας του δικτύου. Με την έκτακτη φορολόγηση των προκλητικών υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών και των τραπεζών. Ανάλογες παρεμβάσεις προωθούνται η σχεδιάζονται ήδη στην Αγγλία, την Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία όπου αναμένεται να αντληθούν 7 δισ ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι 7 συγκεκριμένες προτάσεις που ανακοίνωσεο Νίκος Ανδρουλάκης αφορούν: 1ον) Τη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και καύσιμα, αλλά και την πρόνοια να παραμείνουν στον υπερμειωμένο συντελεστή τα βρεφικά είδη, όπως το βρεφικό γάλα και οι πάνες. 2ον) Πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας. 3ον) Στήριξη-και ενίσχυση- της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΕ καθώς και των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, ώστε να αντιμετωπισθούν οι ολιγοπωλιακές πρακτικές και η αισχροκέρδεια στην αγορά. 4ον) Ενεργειακή δημοκρατία για την απεξάρτηση από τα ολιγοπώλια, με ενίσχυση των υποδομών δικτύων μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. 5ον) Στήριξη χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων με άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και επαναφορά του καθορισμού του μέσω των εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους κι αυξήσεις που καλύπτουν τον πληθωρισμό για όλους τους συνταξιούχους καθώς και μειωμένο ενιαίο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς για την περίοδο της κρίσης. 6ον) Δημιουργία κοινωνικής κατοικίας-ενίσχυση της φοιτητικής στέγης. 7ον) Προστασία της Α’ κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. «Το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ, είναι αυτό που δεν δίστασε να καταπατήσει το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πως μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι προασπίζεσαι το δημόσιο συμφέρον, όταν δεν σέβεσαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου; Οι χώρες που εξασφαλίζουν υψηλό βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους, είναι αυτές που οι θεσμοί είναι ισχυροί και ανεξάρτητοι να επιτελούν το έργο τους, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέληξε χειροκροτούμενος τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει δίλημμα για το αν θα μας κυβερνήσει ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας. Γιατί και οι δυο με τις πρακτικές τους έβλαψαν την χώρα και την κοινωνία, επέτειναν τα προβλήματα και σε πολλούς τομείς ακολούθησαν τις ίδιες συντηρητικές και καθεστωτικές λογικές». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, το δίλημμα στις εκλογές είναι «αν θα συνεχίσουμε τις ίδιες ατελέσφορες πολιτικές, αν θα επικρατήσει η πόλωση και ο διχασμός ή αν θα ανοίξει ο δρόμος για την ΑΛΛΑΓΗ που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας. Με ενωμένους όλους τους Έλληνες Είναι η ώρα της Δημοκρατικής Παράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα της ανατροπής όλων των παθογενειών που κρατούν αιχμάλωτη την κοινωνία . ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ή ανοχή στων καθεστωτισμό και την αδικία». Στη συνέχεια της εκδήλωσης έγινε συζήτηση με παρεμβάσεις από τους Γιάννη Χατζηθεοδοσιου, Πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για τη κατάσταση στην αγορά και το μετέωρο βήμα των Μικρομεσαίων, τη Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρο της ΕΚΠΟΙΖΩ και ΠΟΜΕΚ (Καταναλωτές και ακρίβεια), το Γιώργο Αργείτη, Καθηγητή ΕΚΠΑ, επιστημονικό διευθυντή ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Ακρίβεια και κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης) και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, Επ. Καθηγητή ΕΜΠ (Χτίζοντας μαζί την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, απαντάμε στην κρίση). 