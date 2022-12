Ανδρουλάκης: Με το νομοσχέδιό της η κυβέρνηση αποδιαρθρώνει πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας «Η κυβέρνηση μετατρέπει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς» τονίζει στην κριτική του ο Ανδρουλάκης Ελένη Γκρήγκοβιτς 01.12.2022, 14:17 Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το νομοσχέδιο για την Υγεία. Όπως εξηγεί ο κ. Ανδρουλάκης σε δήλωση του, διαφωνούν με το νομοσχέδιο «γιατί αποδιαρθρώνει πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας». Στην κριτική του τονίζει, ότι η κυβέρνηση «καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών και μετατρέπει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς». Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτέλεσε μία από τις εμβληματικότερες μεταρρυθμίσεις με την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ, γιατί έσπασε τις κοινωνικές ανισότητες προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες. Μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία, αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει το Ε.Σ.Υ. και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να δώσει κίνητρα για την αρτιότερη στελέχωσή του αλλά και να κατευθύνει γενναίους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στην Υγεία ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, επιλέγει να φέρει ένα νομοσχέδιο με το οποίο διαφωνούμε κάθετα, γιατί αποδιαρθρώνει πλήρως το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών και μετατρέπει ένα δημόσιο και κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο της ιδιωτικής αγοράς. Κι όλα αυτά την ώρα που μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον ανατιμήσεων και πληθωρισμού οι Έλληνες πολίτες καταβάλλουν τις τρίτες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία πανευρωπαϊκά, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει ξεκάθαρα με κάθε ευκαιρία ότι προτεραιότητά της είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων, μικρών και μεγάλων, ακόμη και εις βάρος της ευημερίας των πολιτών. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: «Ξηλώθηκε» ο στενός κύκλος του πατέρα Αντώνιου – Τι ψάχνουν στους λογαριασμούς Βοστόνη: Αποδοκίμασαν τον Γουίλιαμ για τα ρατσιστικά σχόλια της νονάς του – Δείτε βίντεο Βίντεο: Διαγωνιζόμενη έπαθε ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια των καλλιστείων στο Μεξικό Ελένη Γκρήγκοβιτς 01.12.2022, 14:17 BEST OF NETWORK 01.12.2022, 11:04 01.12.2022, 13:57 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 09:11 01.12.2022, 09:12 01.12.2022, 13:00

