Βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» Εκδόθηκε νέα NAVTEX – Γεωτρήσεις στα βορειοανατολικά των κατεχόμενων έως τις 23 Ιανουαρίου Κλιμακώνει τις εμπρηστικές ενέργειες η Άγκυρα εκδίδοντας νέα NAVTEX για γεωτρήσεις, με το πλωτό γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν να βγαίνει στη Μεσόγειο, σε σημείο στα βορειοανατολικά των κατεχόμενων. Η NAVTEX εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας και έχει διάρκεια από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 23 Ιανουαρίου. Αναλυτικά η NAVTEX που εκδόθηκε MEDITERRANEAN SEA 1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 02 DEC 22-31 JAN 23 IN TAŞUCU-1 AREA BOUNDED BY; 36 06.63 K – 034 05.63 D 36 08.63 K – 034 05.65 D 36 08.62 K – 034 08.12 D 36 06.60 K – 034 08.10 D 10 NM. WIDE BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 312159Z JAN 23. Οικονόμου: Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας Μήνυμα στην Τουρκία για το ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει σε περίπτωση που το πλωτό γεωτρύπανο προχωρήσει σε παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων είχε στείλει πριν από λίγες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Θάλσσας και ευθυγραμμισμένη με την αταλάντευτη θέση ότι δεν θα ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της» είχε απαντήσει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πριν από μία βδομάδα Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» θα βγει στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΤΡΑΟ, τις δηλώσεις του οποίου είχε προβάλει η εφημερίδα Hurriyet, το πλοίο-γεωτρύπανο βρισκόταν για ετοιμασίες στο λιμάνι Τάσουτζου. Τον περασμένο Αύγουστο, όπως είχε ανακοινώσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» κινήθηκε για εργασίες στο οικόπεδο Yörükler-1, στον κόλπο της Αττάλειας και εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Με εισαγγελική εντολή απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές Μουντιάλ 2022: Μετά το παγκόσμιο κύπελλο το Κατάρ ονειρεύεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες Γερμανός βουλευτής παράτησε σύντροφό του και τρία παιδιά για μία πρώην πορνοστάρ Best of Network 01.12.2022, 18:30 01.12.2022, 17:49 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 15:56 01.12.2022, 15:56 01.12.2022, 15:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )