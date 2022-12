Βουλή: «Το νομοσχέδιό μας προβλέπει αυξήσεις» – Αντιπαράθεση Πλεύρη – Τσίπρα για την Υγεία

Επίθεση στην κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξέλυσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Με αφορμή την συζήτηση του νομοσχεδίου «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας», ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «βαθιά δογματική και ιδεοληπτική» στάση, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκε για αυξήσεις μισθών και προσλήψεις ιατρών από μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Απαντώντας ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σχολίασε: «Με εντυπωσίασε το υποτονικό ύφος του κ. Τσίπρα για ένα νομοσχέδιο που οι βουλευτές του μας κατηγορούν ότι γκρεμίζουμε το σύστημα υγείας» και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε αυξήσεις μισθών στους ιατρούς, το δικό μας νομοσχέδιο προβλέπει αυξήσεις. Η πολιτική διαφορά μεταξύ των υποσχέσεων του κ. Τσίπρα και των πράξεων του κ. Μητσοτάκη είναι η αξιοπιστία». Πέραν αυτών ο κ. Τσίπρας σημείωσε απευθυνόμενος στην πλειοψηφία: «Πέρασε μια ολόκληρη πανδημία από πάνω μας, ένα κοσμοϊστορικό γεγονός που έκανε όλο το πλανήτη να αναθεωρήσει πλήρως τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες για το ρόλο του κράτους και ειδικά του Δημοσίου συστήματος υγείας. Ολοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και κρισιμότητά του. Αλλά εσείς δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα. Τα ίδια επιχειρήματα. Οι ίδιες ιδεοληψίες. Βγαλμένες από το χρονοντούλαπο της ιστορίας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι η ΝΔ είχε αντιταχθεί στη δημιουργία του ΕΣΥ πριν από 40 χρόνια. Είναι ότι η ΝΔ του Μητσοτάκη είχε επιχειρήσει ξανά πριν 30 χρόνια την έμμεση ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με τη μετατροπή των εργασιακών σχέσεων σε μερικής απασχόλησης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν αλλάζετε με τίποτα. Μισείτε οτιδήποτε δημόσιο. Και αγαπάτε παράφορα οτιδήποτε εμπεριέχει δυνατότητα ιδιωτικού κέρδους ακόμη και σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Μισείτε κάθε δομή κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Και αγαπάτε παράφορα κάθε λογής κερδοσκόπους. Τους κερδοσκόπους της υγείας και τους εμπόρους της ζωής. Για αυτό έρχεστε να τους ανοίξετε τις πόρτες των νοσοκομείων. Και δεν αλλάζετε με τίποτα μυαλά, παρά το γεγονός ότι έχετε στη πλάτη σας 35.000 νεκρούς. Παρά το γεγονός ότι αποτύχατε παταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας». Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέρριψε την ευθύνη των θανάτων από την πανδημία στη κυβέρνηση λέγοντας πως: «Χρωστάτε 35.000 εξηγήσεις. Σε 35.000 οικογένειες. Χρωστάτε εξηγήσεις σε αυτούς που υποκριτικά χειροκροτούσατε και τώρα τους αγνοείτε. Στους πρωταγωνιστές αυτής της μάχης, γιατρούς και νοσηλευτές που τώρα απαξιώνετε. Και κυρίως χρωστάτε μια εξήγηση στον ελληνικό λαό». Παρουσιάζοντας την δική του πρόταση για το ΕΣΥ είπε «Η σύγχρονη ιατρική έχει προοδεύσει πολύ. Η επιστήμη έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνει άλματα και να μετατρέψει μέχρι πρότινος μη αντιμετωπίσιμες ασθένειες σε χρόνια νοσήματα. Η σύγχρονη ιατρική μαζί με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δίνει σήμερα τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας ο κάθε πολίτης. Γιατί οι υπηρεσίες αυτές μέσω της τηλεϊατρικής μπορούν πλέον να φτάσουν στο σπίτι του κάθε πολίτη. Αρκεί όμως, να υπάρχει μια σοβαρά σχεδιασμένη και γεωγραφικά κατανεμημένη δομή. Ένα σύστημα υγείας που θα μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας εξιδεικευμένων γιατρών και υγειονομικών με τη συνέργεια ενός ικανού πλαισίου υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας κατανεμημένο σε όλη τη χώρα, ώστε να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Αυτό το δίκτυο που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, δε μπορεί παρά να είναι Δημόσιο» ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε ότι απαιτείται «αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ με 2 δις. ευρώ από τον κρατικό Προϋπολογισμό και επιπλέον ένα δις από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και με προοπτική σε βάθος τετραετίας να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε δαπάνες για την υγεία, που είναι στο 7% του ΑΕΠ. Αναδιαμόρφωση του μισθολογίου του ιατρικού προσωπικού, ώστε να καταπολεμήσουμε το braindrain. Με εισαγωγικό μισθό για τον πρωτοδιόριστο γιατρό στα 2.000 ευρώ και ανάλογη προσαρμογή στις υπόλοιπες βαθμίδες. Θεσμοθέτηση μηχανισμού αυτόματης προκήρυξης και κάλυψης των κενών θέσεων στο ΕΣΥ, λόγω συνταξιοδότησης. Με τη μονιμοποίηση στο ΕΣΥ του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε και δίνει τη μάχη της πανδημίας. Γιατι αυτό αποτελεί ηθική υποχρέωση και δέσμευση. Με την πρόσληψη 5.000 μόνιμων υγειονομικών αμέσως και άλλων 10.000 σε ορίζοντα τριετίας σε τομείς αιχμής, αλλά και σε υπηρεσίες που μέχρι σήμερα υστερεί το ΕΣΥ. Στην κοινοτική φροντίδα, την Επείγουσα Ιατρική, την Αποκατάσταση, την Ψυχική Υγεία, την Οδοντιατρική περίθαλψη, τη Μετανοσοκομειακή φροντίδα. Με την ένταξη των υγειονομικών εργαζόμενων στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Με την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας με τριπλασιασμό των ΤΟΜΥ. Από τις 127 που λειτουργούν σήμερα στις 380 σε όλη τη χώρα, με εδραίωση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού σε όλη την επικράτεια και για όλους τους πολίτες». Ειδήσεις σήμερα:Μπαράζ επιστολών με εκρηκτικά στην Ισπανία – Έστειλαν και στον Σάντσεθ Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Άριελ» – Καταιγίδες σε βόρεια Ελλάδα και Αιγαίο «Κάηκα στο 30% του σώματος μου» λέει μάρτυρας στη δίκη για το Μάτι – «Δεν υπήρχε συντονισμός, τίποτα δεν λειτούργησε»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )