Δένδιας στον ΟΑΣΕ: Ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο «Η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, η αποχή από τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας είναι οι θεμελιώδεις αρχές και είναι αδιαπραγμάτευτες» ανέφερε ο ΥΠΕΞ στο 29ο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ «Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο 29ο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ που πραγματοποιείται σήμερα στο Λοτζ της Πολωνίας. Όπως σημείωσε, η φετινή υπουργική σύνοδος πραγματοποιείται υπό τη σκιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν η Ρωσία είχε επιλέξει να κάνει το αυτονόητο, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο», επεσήμανε χαρακτηριστικά. Η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, η αποχή από τη χρήση ή απειλή χρήσης βίας είναι αδιαπραγμάτευτες θεμελιώδεις αρχές. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, καθώς ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο (ομιλία στην 29η Σύνοδο ΥΠΕΞ ΟΑΣΕ). pic.twitter.com/9Uzi4fO0BO — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 1, 2022 «Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι ο σκληρός πυρήνας της προβλεψιμότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς μας συστήματος. Και μόνο ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου μπορεί να μας καθοδηγήσει προκειμένου να βγούμε από την παρούσα κρίση ασφαλείας». «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό είναι ένα θέμα καίριας σημασίας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών. «Η εθνική κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, η αποχή από τη χρήση ή την απειλή χρήσης βίας είναι οι θεμελιώδεις αρχές και είναι αδιαπραγμάτευτες», ανέφερε και πρόσθεσε πως οι αρχές αυτές «δεν εξαρτώνται από τις ξεχωριστές αξίες ή το ιστορικό υπόβαθρο που μπορεί να έχει μια χώρα ή από το αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες». «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει δεσμευτεί για την προώθηση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε. «Λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσα από ένα διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και ο ΟΑΣΕ έχει ρόλο να παίξει». «Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις θέσεις της ΕΕ, όπως αυτές εκφράζονται στη δήλωσή της», σημείωσε ο κ. Δένδιας και κατέληξε λέγοντας πως η χώρα θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στην τρέχουσα και στην επερχόμενη προεδρία της Βόρειας Μακεδονίας σε αυτό το δύσκολο έργο. Πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου των ΥΠΕΞ του ΟΑΣΕ, ο ΥΠΕΞ είχε σύντομη συζήτηση με την ΥΦΥΠΕΞ των ΗΠΑ Βικτόρια Νούλαντ και τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Τζον Κλέβερλι. Ειδήσεις σήμερα:Μπαράζ επιστολών με εκρηκτικά στην Ισπανία – Έστειλαν και στον Σάντσεθ Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία «Άριελ» – Καταιγίδες σε βόρεια Ελλάδα και Αιγαίο «Κάηκα στο 30% του σώματος μου» λέει μάρτυρας στη δίκη για το Μάτι – «Δεν υπήρχε συντονισμός, τίποτα δεν λειτούργησε»

