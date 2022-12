Η προγραμματική αντιπολίτευση του Ανδρουλάκη – Ποιες είναι οι προτάσεις του για το κόστος διαβίωσης

Η προγραμματική αντιπολίτευση αποδίδει καρπούς εκτιμούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «βλέποντας» θετική ανταπόκριση στις προτάσεις που έχουν καταθέσει τον τελευταίο καιρό για τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Κάποιες από αυτές, αφορούν την κοινωνική κατοικία, το ιδιωτικό χρέος, την προστασία της πρώτης κατοικίας αλλά και το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. Μπαίνοντας για τα καλά στην προεκλογική «αρένα», απόψε το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Κάραβελ, αναμένεται να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για το κόστος διαβίωσης. Παρεμβάσεις στην εκδήλωση θα κάνουν άνθρωποι της αγοράς όπως οι: Γιάννης Χατζηθεοδοσιου, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Η κατάσταση στην αγορά και το μετέωρο βήμα των Μικρομεσαίων), η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, Πρόεδρος ΕΚΠΟΙΖΩ και ΠΟΜΕΚ (Καταναλωτές και ακρίβεια), ο Γιώργος Αργειτης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Ακρίβεια και κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης) και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ (Χτίζοντας μαζί την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, απαντάμε στην κρίση). Με ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας της ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης προτείνει τη μείωση των έμμεσων φόρων σε τρόφιμα και καύσιμα αλλά και πλαφόν στη λιανική αγορά ενέργειας, ώστε να αναλάβουν και οι εταιρείες ένα μέρος του κόστους των αυξήσεων αντί να συσσωρεύουν υπερκέρδη. Για την ενεργειακή κρίση, να δοθεί παροχή φορολογικών κινήτρων για άμεσες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε νοικοκυριά όπως η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, μικρών επιχειρήσεων, αγροτών και πολιτών, ώστε να καταστούν «αυτοπαραγωγοί» ΑΠΕ και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. Επιπλέον, ενίσχυση των υποδομών δικτύων μεταφοράς, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας. Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης, ζητά να στηριχτούν οι συνταξιούχοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι και παράλληλα, να γίνει αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Ταυτόχρονα, την επαναφορά του καθορισμού του μέσω των εθνικών συλλογικών διαπραγματεύσεων, νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς για την περίοδο της κρίσης. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη στεγαστική πολιτική, με την πρόταση για δημιουργία δεξαμενής 30.000 κατοικιών που θα διατεθούν με χαμηλό ενοίκιο σε νέα ζευγάρια και νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Όπως επισημαίνεται, θα προκύψουν μέσω της κατασκευής νέων και της ανακατασκευής παλαιών κατοικιών ενώ θα προβλέπεται η παροχή φορολογικών κινήτρων ή κινήτρων ανακαίνισης σε ιδιώτες προκειμένου να διαθέσουν τις κλειστές κατοικίες τους στη δεξαμενή. Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και λιμνάζοντες πόρους του πρώην ΟΕΚ. Πρόγραμμα κατασκευής νέων ποιοτικών φοιτητικών εστιών και ως τότε ενίσχυση για το ενοίκιο της φοιτητικής στέγης σε μη προνομιούχες οικογένειες. Επαναφορά της έκπτωσης φόρου για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Θέλοντας να.υπενθυμίσουν σε κάθε τόνο, πως η τελευταία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ήταν εκείνη που προστάτευε την πρώτη κατοικία τονίζουν πως πρέπει να δίνεται δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του ακινήτου του από τον δανειολήπτη, πριν πωληθεί από τις τράπεζες στα funds και με τις ίδιες εκπτώσεις, να καθορίζεται η δυνατότητα με δικαστική απόφαση χαμηλότερων δόσεων για την εξόφληση δανείων, και ορίζεται σταθερό και χαμηλό επιτόκιο για τις ρυθμίσεις. Και να κατοχυρώνεται η προστασία της αγροτικής ακίνητης περιουσίας και της κύριας κατοικίας για όλα τα επαγγέλματα, και των εμπόρων. Ειδήσεις σήμερα: «Φύλλο πορείας» στον παπά Δημήτρη των Αγίων Ισιδώρων αντί για οριστική λύση Το τελευταίο δύσκολο 24ωρο της «Άριελ» – Παραμένει στο κάδρο και η Αττική Νέα καταγγελία ανηλίκου για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου

