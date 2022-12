«Θερμή» στιχομυθία Σπίρτζη – Σκουρλέτη για τους εκλογικούς συνδυασμούς Δύσκολη υπόθεση για την Κουμουνδούρου η επιλογή προσώπων για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων Γεωργία Σαδανά 01.12.2022, 12:35 Στην κορυφή της ατζέντας της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η κατάρτιση των ψηφοδελτίων των εθνικών εκλογών, καθώς την επίσπευση της διαδικασίας ζήτησε χθες ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. «Το δίλημμα των εκλογών λοιπόν είναι αν θα συνεχίζουν η αδικία και οι ανισότητες να αυξάνονται παντού. Ή αν θα επιστρέψει επιτέλους στο τόπο η δικαιοσύνη παντού», ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «το αμέσως επόμενο διάστημα και πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων θα πρέπει να εγκρίνουνε το βασικό κορμό των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, όπως και το προεκλογικό πρόγραμμα». Η διαδικασία, ωστόσο, επιλογής προσώπων δεν αποδεικνύεται εύκολη υπόθεση για την Κουμουνδούρου τουλάχιστον στο επίπεδο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ακόμη και αν αυτές έπονται των εθνικών, καθώς η συγκρότηση του Δικτύου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η στελέχωσή του με 131 πρόσωπα, με στόχο τη γείωση του κόμματος στις τοπικές κοινωνίες αναζωπύρωσε παλιές εσωκομματικές κόντρες. Και αυτό γιατί η ύπαρξη του Δικτύου, τη σύσταση του οποίου έχει εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, δημιουργεί δεύτερες σκέψεις στην «Ομπρέλα», καθώς στελέχη της θεωρούν ότι εγκιβωτίζεται ένα νέο κόμμα μέσα στο υπάρχον, παραμερίζοντας τον επίσημο κομματικό μηχανισμό. Εξ αυτού του λόγου, ο πρώην Γραμματέας του κόμματος και Βουλευτής, Πάνος Σκουρλέτης ζήτησε χθες να συμπεριληφθούν στο νέο οργανωτικό σχήμα αριστίνδην οι υπεύθυνοι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από κάθε Νομαρχιακή οργάνωση ως γνώστες του πεδίου, απευθυνόμενος προς τον Τομεάρχη και υπεύθυνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χρήστο Σπίρτζη. Ο κ. Σπίρτζης φέρεται να δέχτηκε την πρόταση του κ. Σκουρλέτη, αλλά με την υπόμνηση να αποφευχθούν τα λάθη του 2019, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές λόγω των προσώπων και συνδυασμών που υποστήριξε, με αποτέλεσμα ο χάρτης των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών να βαφεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου «γαλάζιος». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: «Ξηλώθηκε» ο στενός κύκλος του πατέρα Αντώνιου – Τι ψάχνουν στους λογαριασμούς Βοστόνη: Αποδοκίμασαν τον Γουίλιαμ για τα ρατσιστικά σχόλια της νονάς του – Δείτε βίντεο Βίντεο: Διαγωνιζόμενη έπαθε ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια των καλλιστείων στο Μεξικό Γεωργία Σαδανά 01.12.2022, 12:35 BEST OF NETWORK 01.12.2022, 11:04 30.11.2022, 11:24 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 09:11 01.12.2022, 09:12 01.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )