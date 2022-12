Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την Εθνική Ομάδα Μαθητικής Ρομποτικής – «Εντυπωσιακό το προϊόν που έχετε φτιάξει» Κατέκτησαν ένα χρυσό κι ένα χάλκινο μετάλλιο στη φετινή Ολυμπιάδα Ρομποτικής «FIRST Global Challenge» – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου την Εθνική Ομάδα Μαθητικής Ρομποτικής, η οποία κατέκτησε ένα χρυσό κι ένα χάλκινο μετάλλιο στη φετινή Ολυμπιάδα Ρομποτικής «FIRST Global Challenge», που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο στην Ελβετία. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τα μέλη της Ομάδας και τους προπονητές τους, τους ρώτησε για τις εμπειρίες τους στον διεθνή διαγωνισμό και για τις φιλοδοξίες και επιδιώξεις τους. Επισήμανε τη σημασία της εξοικείωσης με νέες τεχνολογίες και της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία, αλλά και της ενθάρρυνσης των μαθητών να εξερευνούν πρακτικές ή καινοτόμες εφαρμογές της τεχνογνωσίας που αποκτούν, ενώ παράλληλα παρότρυνε τους νεαρούς επιστήμονες να επισκεφτούν σχολεία και να ενθαρρύνουν μικρά παιδιά να ασχοληθούν με τη ρομποτική. «Η ιδέα και μόνο ότι θα μπορούσατε να πηγαίνετε στα σχολεία και να μιλάτε για τη δική σας εμπειρία και να γίνετε μέντορες στα μικρότερα παιδιά, του δημοτικού, τα οποία σε 10 χρόνια με το καλό θα βρίσκονται εκεί που βρίσκεστε εσείς, έχει τεράστια σημασία», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διδασκαλία της ρομποτικής έχει πλέον ενσωματωθεί στο υποχρεωτικό σχολικό πρόγραμμα ήδη από το νηπιαγωγείο, μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ενώ η Ελλάδα έχει εντάξει στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας την προμήθεια περίπου 177.000 εκπαιδευτικών σετ ρομποτικής για τον καλύτερο εξοπλισμό των σχολικών μονάδων. Μία ακόμα ελληνική διάκριση Οι μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μίλησαν στον πρωθυπουργό για την προετοιμασία που απαιτήθηκε και για τα projects που σχεδίασαν και παρουσίασαν στην Ολυμπιάδα, στην οποία έλαβαν μέρος ομάδες από περισσότερες από 180 χώρες. Η ελληνική ομάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Katherine Johnson Award και την τρίτη στην ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία XPRIZE Innovator Award, βραβείο το οποίο απονέμεται στις ομάδες που αναπτύσουν καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ελληνική συμμετοχή στην κατηγορία XPRIZE Innovator ήταν μία πρόταση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και την ψύξη ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Βασίζεται στη χρήση αντλιών κι επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερης ενέργειας στον ίδιο όγκο. Το ελληνικό σχέδιο συνδυάζεται με ειδικό λογισμικό για τη βέλτιστη κατανάλωση ηλεκτρισμού. Το όλο σύστημα συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. «Πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το πόσο προχωρημένο είναι το προϊόν το οποίο έχετε κατασκευάσει», είπε ο πρωθυπουργός. Τα παιδιά σημείωσαν πως η εφεύρεσή τους έχει προσελκύσει ενδιαφέρον για εμπορική αξιοποίηση από τον ιδιωτικό τομέα, και ο πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους μαθητές να κατοχυρώσουν την ευρεσιτεχνία τους, προσθέτοντας πως στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει διαπιστωθεί διπλασιασμός των πατεντών. Οι μαθητές παρουσίασαν επίσης στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη διαδικασία με την οποία σχεδίασαν και κατασκεύασαν το ρομπότ «Αίολος». Η τεκμηριωμένη και λεπτομερής περιγραφή της κατασκευής και του κώδικα που χρησιμοποιήθηκε χάρισε στην ελληνική ομάδα την πρώτη θέση στην κατηγορία Katherine Johnson Award for Engineering Documentation. Επίσης, ζήτησαν τη στήριξη του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης Ολυμπιάδας ή παγκοσμίου πρωταθλήματος ρομποτικής τα επόμενα χρόνια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η Ομάδα συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Eduact, που αποτελεί τον Αρμόδιο Φορέα και Εθνικό Διοργανωτή για την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων. Η Ομάδα, καθώς και η οργάνωση Eduact, έχουν τη στήριξη εταιρειών όπως οι TITAN, Kleeman, Hellas Gold, Deloitte, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Accenture, Ελληνικά Πετρέλαια κ.α. και της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Eduact έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, τόσο στην πιλοτική όσο και στη γενικευμένη εφαρμογή της δράσης. Στη συνάντηση έλαβαν επίσης μέρος η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και ο βουλευτής ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: «Είπε την αλήθεια» λέει η παιδαγωγός για τον 19χρονο που κατήγγειλε ασέλγεια Χαλκιδική, Κατερίνη και Λήμνο χτύπησε η κακοκαιρία Άριελ – Πού κατευθύνεται τώρα Δίκη για το Μάτι: Συγκλόνισε ο Αριστείδης Χερουβείμ – «Kάτω από ένα σεντόνι βρήκα μητέρα, αδελφή και ανιψιές» BEST OF NETWORK 01.12.2022, 18:30 01.12.2022, 17:49 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 15:56 01.12.2022, 15:56 01.12.2022, 15:30

