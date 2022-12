Παύλος Μαρινάκης: Οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο της Νέας Δημοκρατίας Έγιναν μεγάλα βήματα τα τελευταία τρία χρόνια είπε ο γραμματέας της ΝΔ που επισκέφθηκε σήμερα τον Δήμο Μαρκόπουλου- Μεσογαίας Τον Δήμο Μαρκόπουλου- Μεσογαίας επισκέφτηκε ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον Βουλευτή Ανατολικής Αττικής Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών και Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΔ Διονύση Χατζηδάκη, τον Συντονιστή του Διαγραμματειακού Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον Οργανωτικό Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μένιο Κορομηλά, την πρ. της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής Βανίτα Σωφρόνη, και την πρόεδρο της ΔΗΜΤΟ Μαρκόπουλου- Μεσογαίας Ιωάννα Ξυδά. Η επίσκεψη ξεκίνησε από τα γραφεία της ΔΕΕΠ όπου ο Γραμματέας συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος από όλη την Ανατολική Αττική. Στη συνέχεια, τα στελέχη του κόμματος συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Αλλαγιάννη και μέλη της Δημοτικής Αρχής συνομιλώντας μαζί τους για τα μεγάλα έργα υποδομής που προχωρούν στον Δήμο, όπως η επέκταση του προαστιακού και της Αττικής οδού, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν διατεθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αποτελεσματικότερη συγκοινωνιακή διασύνδεση του Δήμου και τα ζητήματα της ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης. Στη συνέχεια, ο Γραμματέας του κόμματος επισκέφτηκε τις πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Σκοποβολής του Μαρκόπουλου όπου σήμερα στεγάζεται η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα, η υπηρεσία εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και συνοδών σκύλων και ένα τμήμα της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο Παύλος Μαρινάκης και τα μέλη της ΝΔ ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης, αλλά και στο στίβο μάχης όπου ΕΚΑΜ και ελεύθεροι σκοπευτές εκπαιδεύονται σε προσομοιώσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν λάβει τα εύσημα από σώματα ασφαλείας και του εξωτερικού καθώς αποτελούν πρότυπο. Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Υποστράτηγο Μπάλα και τον Διευθυντή της ΕΚΑΜ κ. Τζεφεράκο για τις υπηρεσίες τους και συνομιλώντας με εκπαιδευόμενους στο κέντρο ανέφερε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τις υπηρεσίες σας προς τους Έλληνες πολίτες. Όσα κάνετε για μας δεν είναι αυτονόητα και δεδομένα. Απαιτούν αφοσίωση. Έχουμε δει πολλές φορές τα σώματα ασφαλείας να αντιμετωπίζονται ενοχικά και άδικα. Κι εμείς αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε». Κατόπιν, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επισκέφτηκαν την ιστορική Αρτοποιία Δαρεμάς, μια επιχείρηση τέταρτης γενιάς η οποία λειτουργεί από το 1950 και φημίζεται για την παραγωγή μουστοκούλουρων τα οποία έχουν ενταχθεί στο Διεθνή Οδηγό Michelin. Τέλος, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής βρέθηκε στην κεντρική πλατεία του Μαρκόπουλου συνομιλώντας με πολίτες, στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ από το Δήμο. Ο Γραμματέας της ΠΕ ΝΔ Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «Κάθε εβδομάδα μαζί με το Στέλιο Κονταδάκη βρισκόμαστε σε ένα Δήμο της Αττικής και ένα νομό της Περιφέρειας με στόχο να ακούσουμε τους πολίτες, να καταγράψουμε τα ζητήματα που τους απασχολούν και να μιλήσουμε για το έργο της Κυβέρνησης. Αυτό που εδώ και πάνω από τρία χρόνια υλοποιεί με συνέχεια, συνέπεια και σταθερότητα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι μας, όλος ο πλανήτης βιώνει συσσωρευμένα προβλήματα, εξωγενείς παγκόσμιες κρίσεις κι όμως η διαχείριση όλων αυτών των κρίσεων από την Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύει καθημερινά, με παραδείγματα ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε περήφανοι για τον Πρωθυπουργό γιατί είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός που έδωσε περισσότερα στην κοινωνία από αυτά που υποσχέθηκε, στήριξε και στηρίζει καθημερινά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, μείωσε περισσότερους φόρους απ’ όσους είχε δεσμευτεί ότι θα μειώσει, αυξάνει περισσότερο τις συντάξεις, μειώνει καθημερινά την ανεργία μέσα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και για τρεις συνεχόμενους μήνες έχουμε μια μονάδα χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Και μπορεί να έχουμε ακόμα κι άλλο δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Οι πολίτες αναγνωρίζουν το έργο της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξουν ξανά την εμπιστοσύνη τους στον πρόεδρό μας και Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: «Είπε την αλήθεια» λέει η παιδαγωγός για τον 19χρονο που κατήγγειλε ασέλγεια Χαλκιδική, Κατερίνη και Λήμνο χτύπησε η κακοκαιρία Άριελ – Πού κατευθύνεται τώρα Δίκη για το Μάτι: Συγκλόνισε ο Αριστείδης Χερουβείμ – «Kάτω από ένα σεντόνι βρήκα μητέρα, αδελφή και ανιψιές» Best of Network 01.12.2022, 18:30 01.12.2022, 17:49 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 22:08 01.12.2022, 22:10 01.12.2022, 15:30

