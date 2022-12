Τα δείπνα που φέρνουν πιο κοντά Καραμανλή και Σαμαρά και το «πολιτικό μενού»

Πριν από περίπου τρεις μήνες και αμέσως μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ, η είδηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής είχαν δειπνήσει εκείνο το βράδυ στον «Βράχο» της Κρήνης είχε προκαλέσει αίσθηση. Οι δυο πρώην πρωθυπουργοί δεν φημίζονταν για τις θερμές τους σχέσεις κατά τα προηγούμενα έτη, πλην όμως φαίνεται ότι εσχάτως ο πάγος είχε σπάσει. Ο κ. Σαμαράς είχε δώσει το παρών στην εκδήλωση του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από περίπου έναν χρόνο, ενώ είχε παρευρεθεί και στην ομιλία του κ. Καραμανλή σε εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στο Μέγαρο Μουσικής. Στις αρχές Οκτωβρίου, αμφότεροι κάθισαν στην πρώτη σειρά της συναυλίας του Σταμάτη Σπανουδάκη στο Ηρώδειο. Χθες το βράδυ, λοιπόν, ήταν η σειρά του κ. Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός, λοιπόν, μίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Καραμανλή και κανόνισαν να συναντηθούν σε ένα από τα «στέκια» του, στον κλασικό «Βασίλη« επί της λεωφόρου Κηφισίας, κοντά στο σπίτι του κ. Σαμαρά. Αφορμή ήταν η παρθενική εκδήλωση του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, στο θέατρο Παλλάς της οδού Βουκουρεστίου, και στην οποία ο κ. Καραμανλής έχει προσκληθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών, ενώ η κινητοποίηση από μέρους της πλευράς Σαμαρά είναι πολύ μεγάλη, με πλήθος κόσμου να αναμένεται να δώσει το παρών. Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που επίσης έχει προσκληθεί, θα βρίσκεται εκείνη την ημέρα σε περιοδεία στην Αλβανία, πλην όμως ως το απόγευμα θα έχει επιστρέψει στην Αθήνα και μένει να φανεί, αν θα δώσει το παρών. Το μενού Βεβαίως, η πρόσκληση ενός πρώην πρωθυπουργό σε έναν άλλον για την έναρξη λειτουργίας του ιδρύματός του αποτελεί μάλλον ρηχή ανάλυση του τι συζητήθηκε. Σε μια περίοδο που η ΝΔ βρέθηκε εν μέσω αναταράξεων, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων, είναι το δεύτερο τετ-α-τετ των δύο ανδρών μέσα σε τρεις μήνες. Αμφότεροι παρακολουθούν τις εξελίξεις και συνομιλούν με αρκετούς υπουργούς, βουλευτές, κομματικά στελέχη και δημοσιογράφους. Προ ημερών, φερ ειπείν, ο κ. Καραμανλής τα είχε πει από κοντά με την Ντόρα Μπακογιάννη. Εξ ου και η συζήτηση των δύο πρωθυπουργών ήταν εφ’ όλης της πολιτικής ύλης, προφανώς και επί των εσωκομματικών τεκταινομένων. Η παρέμβαση του κ. Καραμανλή για το θέμα από τα Ανώγεια προ καιρού, άλλωστε, είχε «σηκώσει σκόνη», ενώ ο κ. Σαμαράς είδε το όνομά του να περιλαμβάνεται στις λίστες των φερόμενων παρακολουθήσεων με Predator. Είναι προφανές ότι εν μέσω προεκλογικού κλίματος όλοι κλιμακώνουν την κινητικότητά τους, ομοίως και οι πρώην πρωθυπουργοί. Συνομιλητές αμφοτέρων, πάντως, διαμηνύουν ότι οι κινήσεις που κάνουν στο εσωκομματικό στερέωμα ουδόλως επηρεάζουν την εσωκομματική ενότητα της ΝΔ. Πάντως, πολλοί θα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επικείμενη παρέμβαση του κ. Σαμαρά, με αιχμή τα εθνικά θέματα, την οικονομία και όχι μόνο. Ο κ. Καραμανλής, από την άλλη, δεν σχεδιάζει κάποια νέα παρέμβαση, ενώ την πριν από δέκα μέρες που βρέθηκε στη Λάρισα με αφορμή μια παρουσίαση βιβλίου για τις ημέρες του, έμεινε σιωπηλός. Η στάση του Μαξίμου Το Μέγαρο Μαξίμου, από την άλλη, παρακολουθεί με ψυχραιμία τις κινήσεις στο εσωκομματικό στερέωμα. Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού εξηγούσε στο thetimes|-.gr ότι οι πρώην πρωθυπουργοί είναι εγγυητές της ενότητας, ιδιαίτερα ενόψει μιας πολύ κρίσιμης για τη ΝΔ εκλογική αναμέτρηση. Στο κυβερνητικό κέντρο δεν παραγνωρίζουν την κινητικότητα που υπάρχει, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να σηματοδοτεί κάτι περισσότερο. Εξ ου και η ΝΔ έσπευσε να απαντήσει στη σεναριολογία γύρω από τα τεκταινόμενα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με δύο κινήσεις «καραμανλικής» χροιάς: τον βουλευτή Κώστα Τζαβάρα που αποσύρθηκε από τη συνεδρίαση, κατά την οποία εξετάστηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, αντικατέστησε ο ακραιφνής καραμανλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ενώ εισηγητής του νομοσχεδίου για την ΕΥΠ από το κυβερνών κόμμα θα είναι ο βουλευτής Ροδόπης και πρώην υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Ειδήσεις σήμερα: Το τελευταίο δύσκολο 24ωρο της «Άριελ» – Παραμένει στο κάδρο και η Αττική Νέα καταγγελία ανηλίκου για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου Με 37αρα o Γιάννης οδήγησε τους Μπακς στη νίκη, 109-103 τους Νικς στη Νέα Υόρκη – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )