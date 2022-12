Τουρκία: «Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικό» λέει το CNN Turk

Συνεχίζει να καλλιεργεί κλίμα κατά της Ελλάδας το τουρκικό φιλοκυβερνητικό δίκτυο CNN Turk, στρέφοντας τις βολές του για τις σεισμικές έρευνες που ξεκίνησαν νοτίως της Κρήτης και εκτοξεύοντας απειλές πως : «Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικό», με αφορμή τις τουρκικές επιδιώξεις στην Συρία. Ρεπορτάζ του CNN Turk κάνει λόγο για «βήμα που «θα κλιμακώσει την ένταση με την Λιβύη», σχολιάζοντας τη νέα Navtex για επέκταση των σεισμικών ερευνών της ExxonMobil νότια της Κρήτης. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει προκλητικά πως οι ελληνικές έρευνες εισέρχονται στη λιβυκή ΑΟΖ, τονίζοντας πως στόχο έχει την ακύρωση του παράνομου τουρκο-λιβυκού συμφώνου. «Βήμα που θα κλιμακώσει την ένταση με τη Λιβύη έγινε από την Ελλάδα. Η Αθήνα ανακοίνωσε ΝΑVΤΕΧ που εισέρχεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Λιβύης. Επέκτεινε προς την κατεύθυνση των ακτών της Λιβύης τις περιοχές έρευνας ορυκτών καυσίμων (…) Πιστεύεται πως η Ελλάδα με αυτό το βήμα αποσκοπεί στο να μετρήσει την αντίδραση της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Τρίπολης» αναφέρει το ρεπορτάζ. Το φιλοκυβερνητικό επιτίθεται, για μία ακόμη φορά, κατά του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια για το πρόσφατο περιστατικό στο αεροδρόμιο της Τρίπολης. «Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και πάλι έθεσε στο στόχαστρο του την Τουρκία. Μετά από τη διπλωματική κρίση που προκάλεσε στην Τρίπολη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, έγινε από την Ελλάδα ένα ακόμη βήμα που μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Λιβύης» σχολίασε. Μιλώντας σε εκπομπή του ίδιου τηλεοπτικού δικτύου, ο δημοσιογράφος Ισμέτ Οζτσελίκ -και με αφορμή την στρατιωτική επιχείρηση στην Συρία- έστρεψε τα πυρά του κατά της Ελλάδας, απειλώντας πως : «Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικό». Ο Τούρκος δημοσιογράφος επεσήμανε πως η «αποφασιστικότητα» της Τουρκίας στην Συρία, αποτελεί «μήνυμα» για την Ελλάδα, που -σύμφωνα με τον ίδιο- θορύβησε την χώρα μας. «Το έχουμε πει επανειλημμένα, η αποφασιστικότητα στο θέμα της χερσαίας επιχείρησης στη Συρία, ισχύει και για το Αιγαίο και αυτό φαίνεται. Και στο Αιγαίο μπορεί να γίνει κάτι ξαφνικό» δήλωσε, καταλήγοντας : «Άλλωστε το γεγονός ότι η υψηλότερη φωνή που ακούστηκε σχετικά με την αεροπορική επιχείρηση που κάναμε στο Ιράκ και στη Συρία ήταν από την Ελλάδα, δείχνει ότι και εκείνοι ανησύχησαν από αυτή την δουλειά» τόνισε προκλητικά. Ειδήσεις σήμερα: «Φύλλο πορείας» στον παπά Δημήτρη των Αγίων Ισιδώρων αντί για οριστική λύση Το τελευταίο δύσκολο 24ωρο της «Άριελ» – Παραμένει στο κάδρο και η Αττική Νέα καταγγελία ανηλίκου για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )