Τουρκικές προκλήσεις – Τον χαβά της η Άγκυρα: Ζητάει από την Ελλάδα την άμεση αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Ακάθεκτη εξακολουθεί η Άγκυρα να εφαρμόζει την πολιτική των προκλήσεων, επαναλαμβάνοντας – λίγο πριν από τις εκλογές – εμπρηστικές θέσεις παρά τα μηνύματα της Δύσης για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και της εδαφικής κυριαρχίας κάθε χώρας. Σε συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, έστειλε το μήνυμα πως η Άγκυρα αναμένει από την Ελλάδα να τερματίσει τις δραστηριότητες που αφορούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου. Την ίδια στιγμή υπογραμμίστηκε για ακόμη μια φορά η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη τρομοκρατικών οργανώσεων, κάτι που συνιστά προειδοποίηση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Συρία. Οι εν λόγω ενέργειες έχουν προκαλέσει την καταδίκη της Δύσης και την ενόχληση της Μόσχας που καλεί την Άγκυρα σε αποφυγή των εξωτερικών παρεμβάσεων. Μόλις πριν λίγες ώρες, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, είχε καταστήσει σαφές στον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, ότι η Ουάσινγκτον δεν βλέπει με θετικό μάτι μία πιθανή εισβολή στη Συρία. Οι τουρκικές αξιώσεις Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ζήτησε νωρίτερα από τις ΗΠΑ να δείξουν κατανόηση για μια πιθανή νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, αφότου η Ουάσινγκτον εξέφρασε την «σθεναρή αντίθεσή της» σε μια τέτοια κίνηση. Η Τουρκία απειλεί εδώ και μήνες με νέα εισβολή στη βόρεια Συρία και ενέτεινε τις προετοιμασίες τον περασμένο μήνα μετά από μια φονική βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, για την οποία κατηγόρησε Κούρδους μαχητές. «Οι ΗΠΑ μας ζήτησαν να επαναξιολογήσουμε. Τους διαβιβάσαμε τις ευαισθησίες και τις σκέψεις μας και τους ζητήσαμε να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Τονίσαμε ότι πρέπει να μας καταλάβουν», είπε ο Ακάρ σε δημοσιογράφους. Η Άγκυρα ζήτησε επίσης από συμμαχικές της χώρες που έχουν στρατιωτική παρουσία στη Συρία να μην επιτρέψουν σε τοπικές πολιτοφυλακές να χρησιμοποιούν τις σημαίες και τις στολές τους, πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. «Τους υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να κρατήσουν τους τρομοκράτες μακριά και εν τέλει να διακόψουν τους δεσμούς τους με τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε. Η Τουρκία θεωρεί την κουρδική πολιτοφυλακή YPG, που έχει ηγετική παρουσία στις σύμμαχες με τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ως συριακή πτέρυγα της ένοπλης οργάνωσης PKK και χαρακτηρίζει και τις δύο οργανώσεις (YPG, PKK) τρομοκρατικές. Το PKK θεωρείται επίσης, τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το PKK και οι SDF έχουν αρνηθεί ότι εμπλέκονται στη βομβιστική επίθεση στις 13 Νοεμβρίου σε πολυσύχναστο πεζόδρομο στην Κωνσταντινούπολη. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Με εισαγγελική εντολή απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάζει τις δομές Μουντιάλ 2022: Μετά το παγκόσμιο κύπελλο το Κατάρ ονειρεύεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες Γερμανός βουλευτής παράτησε σύντροφό του και τρία παιδιά για μία πρώην πορνοστάρ

