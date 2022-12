Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης ας σταματήσει να κάνει τον τροχονόμο των κερδών των τραπεζών Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ο πρωθυπουργός ξαφνικά σήμερα θυμήθηκε την κερδοσκοπία των τραπεζών, όπως πριν μήνες ανακάλυψε την κοινωνική κατοικία Για εμπαιγμό των πολιτών κατηγόρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την αναφορά του πρωθυπουργού για τη στάση των τραπεζών έναντι των δανειοληπτών κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακκελαροπούλου. «Ο πρωθυπουργός εμπαίζει εκατομμύρια Έλληνες. Ξαφνικά σήμερα θυμήθηκε την κερδοσκοπία των τραπεζών, όπως πριν μήνες ανακάλυψε την κοινωνική κατοικία», σχολίασε ο κ. Ανδρουλάκης. «Ο τάχα ”ενοχλημένος” Κυριάκος Μητσοτάκης, ας σταματήσει να κάνει τον τροχονόμο των κερδών των τραπεζών. Από τις 7 Νοεμβρίου τον καλέσαμε να φορολογήσει με έκτακτη εισφορά τα υπερκέρδη, που συσσώρευσαν οι τράπεζες επωφελούμενες από το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και των επιτοκίων χορηγήσεων, που σημειωτέον είναι το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκά», τόνισε ακόμη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσέθεσε πώς από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το επιτόκιο καταθέσεων ήταν μόλις 0,05% και το επιτόκιο χορηγήσεων έφτασε στο 4,86%. «Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της και να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε ανάλογες περιπτώσεις. Και όχι να μένει παρατηρητής της απελπισίας των πολιτών και των κοινωνικών ανισοτήτων», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεο Θεσσαλονίκη: Υπόθεση φρίκης με μητέρα που βασάνιζε την 8χρονη κόρη της – «Μαμά δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω» Ελένη Τοπαλούδη: Συγκινεί η μητέρα της δημοσιεύοντας την τελευταία φωτογραφία της – «Πού να ήξερα;» BEST OF NETWORK 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 17:20 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 16:11

