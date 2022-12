Δένδιας: Έντονη καταδίκη της Ελλάδας για τη βομβιστική επίθεση στο όχημα στελέχους της ιταλικής πρεσβείας Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να οδηγηθούν οι ένοχοι στην ελληνική Δικαιοσύνη Την πιο έντονη καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης για τη βομβιστική επίθεση κατά του αυτοκινήτου στελέχους της ιταλικής πρεσβείας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. «Ήθελα να σας μεταφέρω την πιο εντονή καταδίκη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης της βομβιστικής επίθεσης κατά του αυτοκινήτου τού στελέχους της ιταλικής πρεσβείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας κατά την έναρξη της συνομιλίας στο γραφείο του, παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δέσμευση πως η κυβέρνηση, αλλά και η ελληνική κοινωνία βδελύσσεται από το συγκεκριμένο γεγονός και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποκατασταθεί η νομιμότητα, για να οδηγηθούν οι ένοχοι στην ελληνική Δικαιοσύνη. Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια για την αλληλεγγύη που εξέφρασε στους Ιταλούς διπλωμάτες και την Ιταλίδα πρέσβη στην Ελλάδα. «Η χθεσινή επίθεση ήταν απίστευτη, αλλά η φιλία του ελληνικού λαού είναι πιο ισχυρή από τη βία αυτών των ατόμων» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας και διαμήνυσε: «Δεν μας φοβίζουν και δεν μας τρομάζουν. Εμείς θέλουμε αντιθέτως να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μεταξύ Ρώμης και Αθήνας. Έχουμε την ίδια ιστορία, την ίδια ταυτότητα, una razza una faccia». Επίσης, ανέφερε πως είναι ευχαρίστησή του να επισκέπτεται σήμερα την Αθήνα και να συναντά τον Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και «να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις οι οποίες είναι ήδη εξαιρετικές, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ και να αντιμετωπίσουμε από κοινού το μεγάλο ζήτημα του μεταναστευτικού». Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεο Θεσσαλονίκη: Υπόθεση φρίκης με μητέρα που βασάνιζε την 8χρονη κόρη της – «Μαμά δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω» Ελένη Τοπαλούδη: Συγκινεί η μητέρα της δημοσιεύοντας την τελευταία φωτογραφία της – «Πού να ήξερα;» BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 17:03 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 02.12.2022, 16:11

