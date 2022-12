Διευθυντής της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής: Η Ελλάδα επικεφαλής της Ανατολικής Μεσογείου

Οι σχέσεις της ελληνο-αμερικανικής και της αμερικανο-εβραϊκής κοινότητας και το πώς επηρεάζουν την επίσημη πολιτική θέση των ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του δείπνου για τη διασπορά, με επίτιμο καλεσμένο τον νέο εκτελεστικό διευθυντή της οργάνωσης «American Jewish Community» Τεντ Ντόιτς (Ted Deutch). Ο κ. Ντόιτς υπογράμμισε τον «κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο» και τόνισε πως στόχος του είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των σχέσεων των δυο κοινοτήτων στις ΗΠΑ, σχέσεις που είναι βασισμένες σε κοινές αξίες. «Η Ανατολική Μεσόγειος κατέχει εξέχουσα θέση στον κόσμο, με κέντρο και επικεφαλής την Ελλάδα. Και αυτή είναι η διαφορά με το παρελθόν», τόνισε χαρακτηριστικά. «Όλοι εμείς που είχαμε κάποια σχέση με το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβάνεται την περιοχή, προς όφελος των κοινών μας αξιών». Αναφορικά με τη σχέση Τουρκίας-Ισραήλ και της τουρκικής προσέγγισης του εβραϊκού λόμπι στις ΗΠΑ σε σχέση με την Ελλάδα, ο Τεντ Ντόιτς ήταν κάθετος στο ότι η σχέση με την Ελλάδα δεν επηρεάζεται. Υπογράμμισε, μάλιστα, μεταξύ άλλων, πως η Τουρκία «δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, φυλακίζει δημοσιογράφους, συνεχίζει να έχει υπό κατοχή την Κύπρο και δεν αναγνωρίζει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση, κινήσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις τόσο της ελληνικής όσο και της εβραϊκής κοινότητας». «Υπάρχει ξεκάθαρα ένα ανώτατο όριο στο πού μπορεί να φτάσει η σχέση, εκτός εάν υπάρχει προθυμία από την πλευρά της Τουρκίας να κάνει κάποιες μάλλον δραματικές αλλαγές», επεσήμανε. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Έντι Ζεμενίδης πρόσθεσε ότι «αν η Τουρκία δεν αλλάξει πολιτική, δε θα βρει φίλους στο Κογκρέσο». Ο Τεντ Ντόιτς ανέφερε ακόμη ότι με την Ελληνο-Ισραηλινή συμμαχία, για πρώτη φορά το Κογκρέσο υποστήριξε ομάδα χωρών. Πριν από τη συζήτηση με τον Τεντ Ντόιτς, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του νέου CEO της οργάνωσης στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας, υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως προέδρου της υπο-επιτροπής του Κογκρέσου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, καθώς και την υποστήριξη του στο 3+1 σχήμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ. Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το βράδυ, συνδιοργάνωσαν το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Καθημερινή» στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας “Hellas and Diaspora – the Future”, για την ανάδειξη της συμβολής της ομογένειας στις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. Εισαγωγικό χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος και ο Διευθυντής της εφημερίδας “Καθημερινή”, Αλέξης Παπαχελάς, o οποίος υπογράμμισε ότι η διασπορά είναι ένα τεράστιο asset για τη χώρα μας, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως και από τη σειρά εκδηλώσεων που εγκαινιάστηκε, στόχος είναι να γίνει πιο αποτελεσματική. Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό

