Ελληνοτουρκικά – Ακάρ: Να ακούτε τους πολιτικούς που προειδοποιούν για τις συνέπειες Ο Τούρκος υπουργός άμυνας κάλεσε τη χώρα μας να «εγκαταλείψει ενέργειες και ρητορική που προκαλούν εντάσεις και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» Νέο προκλητικό μήνυμα στην Ελλάδα «να αφήσει τις προκλήσεις», έστειλε το πρωί της Παρασκευής σε δηλώσεις του ο Χουλουσί Ακάρ. Ο Τούρκος υπουργός άμυνας κάλεσε τη χώρα μας να «εγκαταλείψει ενέργειες και ρητορική που προκαλούν εντάσεις και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Παράλληλα, κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να «ακούει τους πολιτικούς εκείνους, οι οποίοι προειδοποιούν» για τις συνέπειες. «Καλούμε την Ελλάδα σε διάλογο για την πραγματική ειρήνη στις σχέσεις μας, για το μοίρασμα του πλούτου, για την επίλυση των προβλημάτων μέσω της διπλωματίας. Λέμε στην Ελλάδα να εγκαταλείψει τη ρητορική που αυξάνει την ένταση» είπε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Και συνέχισε: «Το κάλεσμά μας για διάλογο δεν είναι αδυναμία από την πλευρά μας. Λέμε ότι θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Μην σηκώνετε τα πόδια σας από το έδαφος εξαιτίας κάποιων δηλώσεων. Δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Συμμαζέψτε τα μυαλά σας. Ορισμένοι πολιτικοί βαραίνουν τη μεταξύ μας ατμόσφαιρα. Υπάρχουν μάταιες προσπάθειες εξοπλισμών. Υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί στην Ελλάδα που τα βλέπουν όλα αυτά και προειδοποιούν. Λέμε στους Έλληνες να τους ακούσουν. Ας μοιραστούμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή, η Τουρκία είναι ένας ισχυρός σύμμαχος».

