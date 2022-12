Ενεργειακή κρίση: «Πρέπει να βελτιώσουμε τα εργαλεία μας για να βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά» λέει η Φον ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη

«Παράθυρο» για περαιτέρω βελτιώσεις στην πρόταση της Κομισιόν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο φαίνεται να αφήνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαίκού Κόμματος στην Αθήνα. Σε ανάρτησή της στα social media, η κυρία Φον ντερ Λάιεν ανέφερε χαρακτηριστικά, στα αγγλικά: «Good meeting with @kmitsotakis in preparation of the next #EUCO summit. We need to improve our toolbox to support vulnerable households and businesses dealing with high energy prices» – ήτοι: «Καλή συνάντηση με @kmitsotakis για την προετοιμασία της επόμενης #EUCO συνόδου κορυφής. Πρέπει να βελτιώσουμε την εργαλειοθήκη μας, για να υποστηρίξουμε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές ενέργειας». Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε χθες το -, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβενία, Μάλτα και Λιθουανία συνεχίζουν να πιέζουν για την υιοθέτηση, εκ μέρους της Κομισιόν, της ιδέας ενός δυναμικού πλαφόν με ευρύτερη σκοπιά, με στόχο τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την επιβολή ενός διορθωτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου. Τα επτά κράτη συζήτησαν δύο εναλλακτικά σενάρια για τον τρόπο που επιθυμούν να εφαρμοστεί το πλαφόν στο φυσικό αέριο, εξετάζοντας είτε μια σταθερή τιμή ανώτατου ορίου στα 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα είτε το δυναμικό πλαφόν, το οποίο θα έχει μία σταθερή και μία μεταβλητή συνιστώσα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο τιμών όλων των βασικών benchmarks σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία (HH, NWE, JJK και MED). Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε την επιβολή ενός πλαφόν στις μελλοντικές συναλλαγές του TTF, ύψους 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο θα ενεργοποιείτο, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιμές των συναλλαγών αυτών ξεπερνούν το ανώτατο όριο για δύο συνεχόμενες εβδομάδες και μόνο εάν ταυτόχρονα η διαφορά της τρέχουσας τιμής στο TTF και της τρέχουσας τιμής του LNG ξεπερνά τα 58 ευρώ για δέκα ημέρες συναλλαγών. Αντίθετα, το δυναμικό πλαφόν θα αποτελείται από ένα σταθερό τμήμα της τιμής και ένα μεταβλητό, που θα συνυπολογίζει τις συνθήκες στη διεθνή αγορά. Δηλώσεις ενδεικτικές των ελληνικών προθέσεων έκανε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος συμμετείχε στο Διεθνές Φόρουμ Med2022, στη Ρώμη. Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Σκρέκας είχε συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, για την οποία δήλωσε: «Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς η πράσινη μετάβαση μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη -και, γενικότερα, τον πλανήτη ολόκληρο- να διασφαλίσει χαμηλές τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και να πετύχουμε την εξάλειψη των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, που οδηγούν στην κλιματική κρίση. Η όλη συζήτηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική». «Η συνομιλία που είχα με τον Ιταλό ομόλογό μου επικεντρώθηκε στην κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Ιταλίας, μαζί με Βέλγιο και Πολωνία, για επιβολή ενός οριζόντιου πλαφόν στο φυσικό αέριο, σε επίπεδο Ευρώπης. Με την Ιταλία είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι και τα τεχνικά μας κλιμάκια έχουν συμφωνήσει σε έναν κοινό μηχανισμό, τον οποίο θα προσπαθήσουμε, στη συνέχεια, να πείσουμε να εφαρμοστεί σε επίπεδο Ευρώπης. Με τον υπουργό Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν συζητήσαμε την οργάνωση μιας τηλεδιάσκεψης με τους ομολόγους μας της Ισπανίας, του Βελγίου, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Πολωνίας, για να τους εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες του μηχανισμού αυτού και να πετύχουμε μια σύμπλευση, ώστε να πάμε με μια κοινή πρόταση στο επόμενο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών ενέργειας, στις Βρυξέλλες» εξήγησε ο κ. Σκρέκας. Και κατέληξε: «Η στενή συνεργασία της Ελλάδας και της Ιταλίας, και στον τομέα της ενέργειας, γεμίζει με αισιοδοξία -συνολικά- τον Νότο της Ευρώπης, διότι αυτή την στιγμή είναι ίσως από τις λίγες φορές που έχουμε καταφέρει να “περάσουμε” την πρόταση που έχει ο Νότος της Ευρώπης, για ένα οριζόντιο πλαφόν στο φυσικό αέριο, ώστε να μειώσουμε τις τιμές του φυσικού αερίου και, άρα, και της ηλεκτρικής ενέργειας». Ειδήσεις σήμερα: Πετρέλαιο: Η ΕΕ ενέκρινε το πλαφόν στα 60 δολάρια ανά βαρέλι – Σφίγγει ο κλοιός για τη Μόσχα Κιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεο Balenciaga: Ο Γεωργιανός διευθυντής ζητά συγγνώμη για τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια

