Επίσκεψη της ΟΝΝΕΔ στη Βοιωτία και επαφές με νέους από όλο το παραγωγικό φάσμα

Στον νομό Βοιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, συνοδευόμενος από μέλη της Οργάνωσης, στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποιεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με στόχο τη συνεχή επαφή με νέους που δραστηριοποιούνται σε όλο το παραγωγικό φάσμα καθώς και με στελέχη της Οργάνωσης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το τεχνικό γραφείο «Geometric Engineering and Design». Ο 24χρονος Σπύρος και ο 29χρονος Δημήτρης Πουλός, ξεκίνησαν το εγχείρημά τους το 2019, ιδρύοντας τη δική τους τεχνική εταιρεία, με αντικείμενο τις μελέτες και κατασκευές κτιρίων, βασισμένοι σε σύγχρονες μεθόδους και νέες πρακτικές μέσω της λεπτομερούς μελέτης σε 3D περιβάλλον. Kατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι νεαροί ιδιοκτήτες αναφέρθηκαν στο όραμά τους για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος σκίασης με την προοπτική εξαγωγής και σε άλλες χώρες. Έπειτα, τα στελέχη της οργάνωσης επισκέφθηκαν το «Κτήμα Λυμπέρη» και το σύγχρονο ελαιοτριβείο του νεαρού Χρήστου Λυμπέρη, ο οποίος βραβεύτηκε το 2022 ως νέος επιχειρηματίας της χρονιάς. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ως μηχανικός, αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του και να χρησιμοποιήσει τα εφόδια που αποκόμισε από τις σπουδές του στον πρωτογενή τομέα, καταφέρνοντας να δημιουργήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα υπερσύγχρονο πρότυπο ελαιοτριβείο-τυποποιητήριο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Στόχος του, όπως επισήμανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ήταν να εφαρμόσει κάτι νέο και καινοτόμο στην παραγωγή του ελαιολάδου του τόπου του, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη του βοιωτικού ελαιολάδου και τη μεγαρείτικη ποικιλία. Στη συνέχεια τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ μεταφέρθηκαν στη Βάγια Θήβας και στο παραδοσιακό τυροκομείο «Φάρμα Τσέλλος». Ο ιδιόκτητης της επιχείρησης, Λευτέρης Τσέλλος, ανέλαβε την ξενάγηση των στελεχών της οργάνωσης στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία έχει διακριθεί για την ποιότητα των προϊόντων της και εξήγησε τη διαδικασία παρασκευής των προϊόντων, τα οποία καλύπτουν μία ευρεία γκάμα γαλακτοκομικών και τυροκομικών εδεσμάτων υψηλής θρεπτικής αξίας. Επόμενος σταθμός των στελεχών της ΟΝΝΕΔ ήταν το μανάβικο Ντελικατέσεν «simple fresh» του Βαγγέλη Ανδριανού. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μίλησε στα στελέχη της ΟΝΝΕΔ για τα υψηλής ποιότητας βιολογικά προϊόντα και βότανα από την εύκρατη ελληνική ύπαιθρο, τα οποία εμπορεύεται αλλά και για τους στόχους του για περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Μεταφορική εταιρεία «LIADIS Trans». Η εταιρεία ΛΙΑΔΗΣ δραστηριοποιείται από το 1970 στο χώρο των εθνικών μεταφορών και την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις ανέλαβε ο Γιώργος Λιαδής. «Βλέπω την μεταφορά ως ένα ζωντανό οργανισμό που διαρκώς εξελίσσεται, αλλά δεν παύει να υπάρχει ποτέ», τόνισε ο ίδιος κατά την ξενάγηση. Τα στελέχη συζήτησαν με τον Γιώργο τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, δεδομένης της ενεργειακής κρίσης. Η περιοδεία συνεχίστηκε στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ένωσης Κυριών (Ο.Χ.Ε.Κ) Θήβας. Εκεί, τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ είχαν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος και να ενημερωθούν για τη δράση του, ενώ θέλοντας να κάνουν μια κίνηση αγάπης προσέφεραν στους τροφίμους του γηροκομείου είδη πρώτης ανάγκης. Η επίσκεψη του προέδρου στον νομό Βοιωτίας ολοκληρώθηκε με μία συζήτηση με νέους από τον νομό καθώς και με μέλη των τοπικών οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ, σχετικά με τα καθημερινά ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, αλλά και την ανάγκη δραστηριοποίησης των νέων ανθρώπων της περιοχής στους τομείς της της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, τα μέλη της ΟΝΝΕΔ συναντήθηκαν με την Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά, το Δήμαρχο Λειβαδιάς Ιωάννη Ταγκαλέγκα, το Δήμαρχο Θήβας Γιώργο Αναστασίου, τον πρόεδρο ΔΕΕΠ Νίκο Λύγγο καθώς και τον πολιτευτή της ΝΔ Ελευθέριο Κριστάκη. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ορφέας Γεωργίου δήλωσε: «Για εμάς, είναι πολύ σημαντική η συνεχής επαφή με τα στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα. Στόχος αυτού του κύκλου επισκέψεων δεν είναι απλά μια ολιγόωρη παρουσία σε κάθε περιοχή, αλλά η ουσιαστική επαφή μας με τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά. Με στόχο την οικοδόμηση μιας νέας εποχής στην Ελλάδα θα είμαστε στο πλευρό όλων των νέων ανθρώπων, που προσπαθούν να δημιουργήσουν παραμένοντας στον τόπο τους και εργάζονται αδιάκοπα για να πετύχουν. Αυτοί οι άξιοι άνθρωποι κατάφεραν, μέσα στο σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει για τους επιχειρηματίες οι καίριες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να διακριθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.» Τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου συνόδευσαν στην περιοδεία ο υπεύθυνος περιφερειακών οργανώσεων της ΟΝΝΕΔ Φάνης Πασχάλης, ο πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Βοιωτίας Αθανάσιος Μπασιάκος, ο αναπληρωτής υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού Δημήτρης Μαλούχος, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Δρίτσας και μέλη της ΟΝΝΕΔ Βοιωτίας.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )