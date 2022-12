Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Κλάους Γιοχάνις Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Ρουμανίας συζήτησαν ακόμη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία ενόψει και του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής Με τον πρόεδρο της Ρουμανίας, Κλάους Γιοχάνις, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τη διήμερη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συναντήθηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με αιχμή την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του Νότιου Διαδρόμου, ενώ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ρουμανίας για τις υποδομές που αναπτύσσει η Ελλάδα και τις διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες που τη μετατρέπουν σε κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Ειδήσεις σήμερα: Κιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεο Θεσσαλονίκη: Υπόθεση φρίκης με μητέρα που βασάνιζε την 8χρονη κόρη της – «Μαμά δεν αντέχω άλλο, θα πεθάνω» Ελένη Τοπαλούδη: Συγκινεί η μητέρα της δημοσιεύοντας την τελευταία φωτογραφία της – «Πού να ήξερα;» BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 17:03 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 02.12.2022, 16:11

