Θεοδωρικάκος: Η ΕΛ.ΑΣ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να συλληφθούν οι δράστες της επίθεσης κατά της Ιταλίδας διπλωμάτη Τι δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος είχε σήμερα στη Ρώμη συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι. Κύρια θέματα της συνομιλίας τους, το μεταναστευτικό, η συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών των δυο χωρών και η καταδίκη της επίθεσης σε βάρος ΙΧ αυτοκινήτου της συμβούλου της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε στο -: «Είχαμε πράγματι εξαιρετικές συνομιλίες με τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας, τον κύριο Πιαντεντόζι. Κατ΄αρχήν εξέφρασα την αυτονόητη και απόλυτη καταδίκη της σημερινής επίθεσης σε στέλεχος της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα και διαβεβαίωσα ότι η Ελληνική Αστυνομία και οι αρχές ασφαλείας θα κάνουν ό,τι χρειάζεται, για να συλληφθούν το ταχύτερο δυνατόν οι δράστες αυτής της επίθεσης, οι οποίοι, κατά πάσα πιθανότητα, κινούνται στον αναρχικό χώρο. Έχω δώσει εντολή, επίσης, να ενισχυθούν περαιτέρω όλα τα μέτρα ασφαλείας έναντι οιουδήποτε ιταλικού στόχου στην πρωτεύουσα». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με εκείνη της Ιταλίας. «Σε ό,τι αφορά το βασικό τμήμα των συνομιλιών μας, η κοινή μας βούληση είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την ήδη πολύ καλή αστυνομική συνεργασία ανάμεσα στις δυο χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά, από κοινού, τις προκλήσεις της παράνομης μετανάστευσης και του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Ενημέρωσα αναλυτικά τον Ιταλό ομόλογό μου, για τις συστηματικές προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας, τα οποία αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης στο Έβρο -μιλώ για τα σύνορα με την Τουρκία- με την εφαρμογή του Σχεδίου “Ακρίτας”, προκειμένου να αντιμετωπιστεί δραστικά η εργαλειοποίηση των δυστυχισμένων ανθρώπων, των παράνομων μεταναστών, από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας. Θέλω να σημειώσω ότι ο ομόλογός μου εξέφρασε την στήριξη και την αλληλεγγύη της φίλης Ιταλίας σε αυτές τις προσπάθειές μας. Συμφωνήσαμε, επίσης, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αστυνομική συνεργασία και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με έμφαση στο εμπόριο ναρκωτικών». Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο Θεοδωρικάκος, δήλωσε στο -: «Όλοι, πλέον, αντιλαμβάνονται ότι η παράνομη μετανάστευση είναι πρόβλημα που δεν αφορά μόνον την Ελλάδα ή την Ιταλία, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, επειδή υπονομεύει τις κοινές, ευρωπαϊκές μας αξίες και την σταθερότητά μας. Η Ελλάδα, σήμερα, με την αλληλεγγύη και της Ιταλίας, όπως και ολόκληρης της Ευρώπης, αποτελεί το ισχυρό ανάχωμα του διεθνούς δικαίου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Είναι ο ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης για όλη την περιοχή». - – ΜΠΕ Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό Best of Network 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 02.12.2022, 14:00

