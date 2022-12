Μελόνι: Ανησυχία για την επίθεση στο ΙΧ της συμβούλου της ιταλικής πρεσβείας στην Αθήνα «Πιθανόν αναρχικής προέλευσης» η επίθεση κατά της Σουζάνα Σλάιν, είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με γραπτή δήλωσή της, εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την σύμβουλο της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, σχετικά με την επίθεση της περασμένης νύχτας. Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Εκφράζω την αλληλεγγύη και την εγγύτητά μου, την προσωπική και της ιταλικής κυβέρνησης, στην πρώτη σύμβουλο της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα, Σουζάνα Σλάιν, όπως και την βαθιά ανησυχία για την επίθεση που δέχθηκε, πιθανόν αναρχικής προέλευσης. Παρακολουθώ το όλο θέμα με μέγιστη προσοχή και μέσω του υπουργού εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα». Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 13:52 02.12.2022, 13:51 01.12.2022, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )