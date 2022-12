Μητσοτάκης για τράπεζες: Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί Ενόχληση του πρωθυπουργού για τη στάση των τραπεζών – Καλεί να βάλουν από τα κέρδη τους τα μέτρα στήριξης – Τι είπε στη συνάντηση με τη Σακελλαροπούλου Με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα οικονομίας και στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των τραπεζών. «Πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί», τόνισε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε οι τράπεζες «πρέπει να στηρίξουν συνολικά τα ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς έχουν υψηλή κερδοφορία, ώστε να αποτρέψουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων». Παράλληλα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις, αλλά και τις υψηλές προμήθειες σε κάποιες συναλλαγές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε δε την ελπίδα ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε μια συμφωνία. «Είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια θετική λύση για τους δανειολήπτες και τους καταθέτες αλλά και τις ίδιες τράπεζες που έχουν στηριχθεί πολύ», είπε. Σύμφωνα με πληροφορίες η αναφορά του πρωθυπουργού στη συνάντηση με την ΠτΔ στις τράπεζες, δείχνει την ιδιαίτερη ενόχλησή του για τη στάση που κρατούν οι τράπεζες και όπως υπογραμμίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να πληρωθούν από τα κέρδη των τραπεζών κι όχι να τα πληρώσει ο προϋπολογισμός, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει μεταξύ άλλων, από τις τράπεζες: στήριξη στους ευάλωτους δανειολήπτες, αύξηση στις εγκρίσεις αιτήσεων εξωδικαστικού μηχανισμού, μείωση επιτοκίων χορηγήσεων, «φρένο» στο κόστος προμηθειών απλών τραπεζικών συναλλαγών. Παράλληλα έχει νομοθετήσει: Κανένα bonus στα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη για το 2022. Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 09:49 01.12.2022, 22:10 01.12.2022, 09:00

