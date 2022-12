Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο – Μεταναστευτικό και ενέργεια στο τραπέζι Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αυστριακό καγκελάριο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί ενεργειακός κόμβος Με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας για τη διήμερη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χαίρομαι που σας καλωσορίζω και πάλι, ως Καγκελάριο αυτή τη φορά. Την προηγούμενη φορά ήρθατε ως Υπουργός Εσωτερικών. Είναι σημαντική ευκαιρία αυτή η συγκέντρωση των φίλων του ΕΛΚ στην Αθήνα να συζητήσουμε και για τις διμερείς μας προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου να τονίσω και πάλι πόσο καλή είναι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας και πόσο καλά έχουμε συνεργαστεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε πολλά και πολύ σημαντικά ζητήματα. Και πάλι, καλωσορίσατε», σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνάντησης. «Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Πράγματι οι σχέσεις μας είναι καλές και μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις οικονομικές μας σχέσεις. Είναι πολύ θετική πρωτοβουλία να συναντηθούμε πάλι τώρα οι πρωθυπουργοί του ΕΛΚ για να σκεφτούμε το μέλλον του ΕΛΚ. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε γι’ αυτό καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ΕΕ, διότι έχουμε μεγάλα ζητήματα όπως η ενεργειακή κρίση, η μεταναστευτική κρίση. Το μεταναστευτικό είναι για την Αυστρία ένα θέμα που αποτελεί πλέον σημαντική προτεραιότητα, επειδή έχουμε πολλούς παράτυπους μετανάστες. Επομένως, ναι, έχουμε πολλά να συζητήσουμε», ανέφερε ο Καγκελάριος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας, καθώς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ενεργειακή κρίση και το Μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αυστριακό καγκελάριο για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα και τις υποδομές που αναπτύσσει προκειμένου να καταστεί ενεργειακός κόμβος, που θα συμβάλλει στην απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Καρλ Νεχάμερ συζήτησαν για την προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών της περιοχής. Στη συνάντηση μετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Άννα-Μαρία Μπούρα, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Ειδήσεις σήμερα: Συγκλονιστική κατάθεση γυναίκας που έχασε σύζυγο και παιδιά στο Μάτι – Έκλαιγαν στο ακροατήριο Sun: Ατύχημα για τον Πούτιν – «Έπεσε στο σπίτι του από τις σκάλες και τραυματίστηκε» «Δεν κρατάω κακία σε κανέναν», λέει ο παπάς Δημήτρης μετά την απομάκρυνσή του από τους Αγίους Ισιδώρους BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 02.12.2022, 16:11

