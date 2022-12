Οικονόμου κατά Τσίπρα: Την τελευταία φορά που ασχολήθηκε με τις τράπεζες, τις έκλεισε και έφερε capital controls Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για τις τράπεζες και την ακρίβεια Στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα από το Κιλκίς ο Αλέξης Τσίπρας για την ακρίβεια και τις τράπεζες, απάντησε ο Γιάννης Οικονόμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως «την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας ασχολήθηκε με τις τράπεζες, τις έκλεισε και με το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο έστειλε το λογαριασμό στους πολίτες», προσθέτοντας πως «οι δυναμικές παρεμβάσεις μας στην αγορά καταναλωτικών αγαθών έχουν αρχίσει να αποδίδουν». Αναλυτικά, η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου: «Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να γνωρίζει την παροιμία «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί». Την τελευταία φορά που ο κ. Τσίπρας ασχολήθηκε με τις τράπεζες, τις έκλεισε και με το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο έστειλε το λογαριασμό στους πολίτες. Το αποτέλεσμα ήταν τα capital controls, οι ουρές ντροπής για ένα 50ευρο και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι με δεκάδες δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πολιτική Τσίπρα και η μέριμνά του για τον ελληνικό λαό. Αντίθετα, η Κυβέρνηση, αντιμέτωπη με ένα τσουνάμι διεθνούς και εισαγόμενης ακρίβειας, γεγονός που πριν από λίγες μέρες παραδέχθηκε και ο κ. Τσίπρας, προσπαθεί με ουσιαστικά μέτρα να σταθεί στο πλευρό των πολιτών. Διατηρεί τον πληθωρισμό χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ε.Ε., οι τιμές καταναλωτή ρεύματος είναι από τις πιο φτηνές στην Ευρώπη και το ίδιο πετυχαίνουμε τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, οι δυναμικές παρεμβάσεις μας στην αγορά καταναλωτικών αγαθών έχουν αρχίσει να αποδίδουν και τα αποτελέσματά τους θα γίνουν σύντομα ακόμα πιο εμφανή. Η Κυβέρνηση επικεντρώνεται στις κοινωνικές ανάγκες και δρα με αποτελεσματικότητα σε όλες τις πτυχές του οικονομικού βίου των νοικοκυριών. Οι θέσεις μας είναι καθαρές και διατυπωμένες με σαφήνεια. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει τις εύκολες, ανέξοδες υποσχέσεις που γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός ότι είναι λόγια του αέρα». Best of Network 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 02.12.2022, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )