Οικονόμου: Οι εκλογές θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας «Από την άνοιξη και μετά είναι πιθανό να έχουμε τις εκλογικές διαδικασίες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Οι εκλογές θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας» διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής. «Οι εκλογές θα γίνουν το 2023 όσο πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Δεν νομίζω να μας κατηγορήσει κανείς για 2 ή 3 μήνες νωρίτερα». «Από την άνοιξη και μετά είναι πιθανό να έχουμε τις εκλογικές διαδικασίες». «Η κάλπη είναι μία και εθνική, οι πολίτες από την πρώτη κάλπη πρέπει να επιλέξουν για την επόμενη μέρα» ανέφερε χαρακτηρίζοντας καθοριστικές και τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. «Η ΝΔ θα διεκδικήσει την εντολή καθαρής αυτοδύναμης κυβέρνησης, είπε για τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας. «Στόχος μας η αυτοδύναμη κυβέρνηση». «Οι συνθήκες που ζούμε απαιτούν αποφάσεις γενναίες και που να ενσωματώνουν και να στοιχίζονται πίσω τους ευρύτερες κοινωνικές πλειοψηφίες. «Με την Ελληνική Λύση δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας», ξεκαθάρισε. «Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις που να μην μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι, -πολλώ δε μάλλον όταν θα τεθούν πολύ άμεσα τα διλήμματα στην εκλογική διαδικασία- ότι στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής, η ΝΔ θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ότι αυτό συνεπάγεται». «Τις απαντήσεις για τις κυβερνήσεις και τους πρωθυπουργούς τις δίνει ο λαός», διεμήνυσε ακόμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για την υπόθεση των παρακολουθήσεων Θέλουμε να μην μείνει καμία σκιά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων, ξεκαθάρισε ο κ. Οικονόμου και είπε ότι ο πρωθυπουργός την άλλη Πέμπτη θα είναι στη Βουλή και θα απαντήσει για όλα. Για το νομοσχέδιο για την Υγεία είπε ότι αυξάνει τις αμοιβές των γιατρών και προσφέρει νέες δυνατότητες σε γιατρούς. «Πάνω από 1,5 δισ. θα δοθεί για την Υγεία από το Ταμείο Ανάκαμψης». Ειδήσεις σήμερα: Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό Βγαίνουν τα δύο τελευταία «εισιτήρια» για τους «16» – Το πρόγραμμα της 13ης ημέρας του Μουντιάλ Από σήμερα οι αιτήσεις για τον μεγάλο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ – Δείτε αναλυτικό οδηγό BEST OF NETWORK 01.12.2022, 18:30 01.12.2022, 17:49 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 22:08 01.12.2022, 22:10 01.12.2022, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )