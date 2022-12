Οι ηγέτες του ΕΛΚ στην Αθήνα – Στήριξη στον Μητσοτάκη και ετοιμασία για τις «μάχες» του 2023 και 2024 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρεθούν σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αττικής – Παρούσες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Ρομπέρτα Μέτσολα Γιώργος Ευγενίδης 02.12.2022, 06:24 Το πρώτο κλειστό ραντεβού κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών του 2024 ξεκινά από σήμερα το απόγευμα σε μεγάλο ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης. Η επί της ουσίας έναρξη της προεκλογικής περιόδου του ΕΛΚ από την Αθήνα αποτελεί άλλη μια ψήφο εμπιστοσύνης της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι από τους πιο κεντρικούς “παίκτες” της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας. Άλλωστε και το 2019, ο τότε υποψήφιος για την προεδρία της Κομισιόν και νυν πρόεδρος του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ είχε κηρύξει την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατεία από την Αθήνα, δίπλα στον κ. Μητσοτάκη. Από το πρωί ξεκινούν στην Αθήνα, λοιπόν, οι υψηλές αφίξεις, τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και στον χώρο της συνεδρίασης και του δείπνου. Το πρωί, την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου αναμένεται να περάσουν ο Αυστριακός Καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ, ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Ιοχάνις και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος επίσης αναμένεται να δει τον Νίκο Δένδια. Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, θα έχει συζητήσεις και για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με το βλέμμα και στις επικείμενες αποφάσεις για την ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τις επόμενες μέρες θα έχει και το πρώτο του τετ-α-τετ με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι, είτε στα Τίρανα και τη Σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων είτε στην Ευρωμεσογειακή Σύνοδο του Αλικάντε. Πλην των προαναφερθέντων που θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Αθήνα αναμένονται σήμερα και αύριο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Έντουαρντ Χέγκερ, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς. Ακόμα, θα έρθουν και αρχηγοί κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως οι Φρίντριχ Μέρτς (Χριστιανοδημοκράτες Γερμανίας), Αλμπέρτο Φεϊχό (Λαϊκό Κόμμα Ισπανίας) Λουίς Μοντενέγκρο (Πορτογαλία και Ντόναλντ Τουσκ (πρώην πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πολωνία) Brainstorming Το λεγόμενο EPP Leaders Retreat αναμένεται να επαναληφθεί και άλλες φορές στον δρόμο προς τις ευρωκάλπες, η αρχή, όμως, γίνεται από τη χώρα μας. Καθοριστικό ρόλο γι’ αυτό παίζει εκτός του κ. Βέμπερ και ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ Θανάσης Μπακόλας, ο οποίος προέρχται από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού επί πολλά έτη. Τις εργασίες του διημέρου, στο οποίο συμμετέχουν 20 ανώτατα στελέχη της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, θα ανοίξουν ο κ. Βέμπερ και ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας το στίγμα για την επόμενη πολιτική περίοδο. Σε αυτήν ο στόχος είναι η αλληλοϋποστήριξη και η συνένωση δυνάμεων της Κεντροδεξιάς ενόψει σημαντικών εκλογικών αναμετρήσεων του 2023 – στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία και τη Φινλανδία – και των ευρεκλογών του 2024.Στόχος, άλλωστε, της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς είναι, όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να αυξήσει δυνάμεις στα κράτη-μέλη ενόψει και της μάχης του 2024. H συνάντηση, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς των συνηθισμένων Συνόδων του ΕΛΚ που είθισται να προηγούνται των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, θα δώσει την ευκαιρία για πιο ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ ηγετών και αρχηγών κομμάτων, που θα συζητήσουν ακόμη σημαντικά ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η άμυνα και η ασφάλεια και άλλα πολιτικά και θεσμικά θέματα. Ειδήσεις σήμερα: Λευκός Οίκος: Μπάιντεν και Μακρόν έφαγαν με τις συζύγους τους – Στο «μενού» τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας Λέκκας για Κακιά Σκάλα: Μεγάλη η πιθανότητα κατολίσθησης ογκόλιθων σε μήκος ενός χιλιομέτρου Άννα Μαρία Βέλλη για την κακοποίησή της από πρώην σύντροφό της – «Κοπάνησε το κεφάλι μου στο πάτωμα» Γιώργος Ευγενίδης 02.12.2022, 06:24 BEST OF NETWORK 01.12.2022, 18:30 01.12.2022, 17:49 01.12.2022, 10:36 01.12.2022, 22:08 01.12.2022, 22:10 01.12.2022, 15:30

