Συνεχίζει να διατηρεί η Τουρκία την ένταση και την ακραία ρητορική για το θέμα της στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, επαναλαμβάνοντας «προειδοποιήσεις» κατά της της Ελλάδας. Η ένταση με τη χώρα μας, φαίνεται πως αποφέρει ψήφους στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, όπως μαρτυρούν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ενόψει των κρίσιμων εκλογών του 2023. Την Πέμπτη στη συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υπό την προεδρία του Ερντογάν, ζητήθηκε από την Αθήνα να: «τερματίσει τις δραστηριότητες που αφορούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου» κατηγορώντας την χώρα μας πως… με τις ενέργειές της «παραβιάζει» το Διεθνές Δίκαιο. Σε ανάλογο κλίμα είχε κινηθεί και η προηγούμενη συνεδρίαση του οργάνου, στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, κατηγορώντας την Ελλάδα για «προκλητικές ενέργειες», απειλώντας ευθέως πως θα χρησιμοποιηθεί «κάθε είδους νόμιμες μεθόδους και μέσα για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του έθνους μας» όπως ανέφερε τότε η σχετική ανακοίνωση. Όλα αυτά βέβαια την ίδια ώρα που η απειλή: «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», δια στόματος του Τούρκου προέδρου έχει γίνει «σημαία» με καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας επίσης, συζητήθηκε και το θέμα της Κύπρου. Διατυπώθηκε για μία ακόμη φορά η θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών, χαρακτηρίζοντας προκλητικά το νησί «αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου». Νωρίτερα, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά την ομιλία του στο 29ο υπουργικό συμβούλιο του ΟΑΣΕ στο Λοτζ της Πολωνίας, επεσήμανε πως η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική, καθώς : «ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να βρει έδαφος πάνω σε κινούμενη άμμο». Αναφερόμενος έμμεσα στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επισημαίνοντας πως : «Δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο αν η Ρωσία είχε επιλέξει να κάνει το αυτονόητο, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο». Στον κόλπο της Αττάλειας το «Αμπντουλχαμίντ Χαν» Την ίδια ώρα εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας συνεχίζει τις εργασίες του το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίντ Χαν», στον κόλπο της Αττάλειας Β.Α. της κατεχόμενης Κύπρου. Σύμφωνα με την NAVTEX που εκδόθηκε, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 23 Ιανουαρίου. Φαίνεται πως στην παρούσα φάση τουλάχιστον, η Τουρκία δεν επιλέγει να αυξήσει την ένταση με το «Αμπντουλχαμίντ Χαν», σε περιοχές συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, αμφισβητώντας ευθέως μέρος της ελληνικής ή της κυπριακής ΑΟΖ. Πρόσφατα ο διευθυντής της τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO), Μελίχ Χαν Μπιλγκίν, είχε δηλώσει πως το πλοίο θα πραγματοποιήσει εργασίες : «σε κάθε γωνιά της Γαλάζιας Πατρίδας». Επιχειρήσεις στην βόρεια Συρία Στην συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Ασφαλείας συζητήθηκαν διεξοδικά οι επιχειρήσεις στην βόρεια Συρία. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος πως μοναδικός τους στόχος είναι οι τρομοκρατικές οργανώσεις που «στοχεύουν τα σύνορα της Τουρκίας, πόλεις, πολίτες και δυνάμεις ασφαλείας». Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «κάθε απαραίτητο βήμα θα γίνει με αποφασιστικότητα», την ίδια ώρα που εντείνεται η φημολογία για χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Συρίας. Αυτό παρά την προειδοποίηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο οποίος κατέστησε σαφές στον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, πως οι ΗΠΑ δεν είναι θετικές σε ένα μια τέτοια ενέργεια. Όπως έγινε γνωστό ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ζήτησε από τις ΗΠΑ να δείξουν κατανόηση για μια πιθανή νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Συρίας. Ο Αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε τον Ακάρ να τερματιστούν και οι τουρκικές αεροπορικές επιχειρήσεις στην βόρεια Συρία, τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να πληγούν και αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Ειδήσεις σήμερα: Κλειστή η έξοδος Καπανδριτίου στην Αθηνών – Λαμίας μετά από τροχαίο Πέρασε η «Άριελ» και έκλεισε τους δρόμους – Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός «Θέλω το παιδί μου πίσω, είναι άδικο» – Συντετριμμένη η μητέρα της 21χρονης Έμμας

