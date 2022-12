ΣΥΡΙΖΑ: «Αντί για παραινέσεις ο κ. Μητσοτάκης να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών» «Ενώ το πρόβλημα των χρεών παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις η κυβέρνηση κάνει τον ενοχλημένο τροχονόμο», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου «Ενώ το πρόβλημα των χρεών παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις η κυβέρνηση κάνει τον ενοχλημένο τροχονόμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και καλεί τον Κυρ. Μητσοτάκη «αντί για ψευτοτσαμπουκάδες και παραινέσεις» «να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη των τραπεζών». «Εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες βλέπουν μέσα σε καθεστώς ακραίας ακρίβειας, τρομακτικές αυξήσεις στις δόσεις των δανείων τους, την ώρα που οι τρεις φορές ανακεφαλαιοποιημένες τράπεζες σωρεύουν υπερκέρδη δισεκατομμυρίων από τις αυξήσεις των επιτοκίων χορηγήσεων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Ο κ. Μητσοτάκης αφού νομοθέτησε πλήρη ασυδοσία στις τράπεζες και κατήργησε την προστασία τής πρώτης κατοικίας, τώρα παριστάνει τον ενοχλημένο από τις πρακτικές τους. Το θέατρο κυβέρνησης- τραπεζών δεν ενδιαφέρει απολύτως κανέναν. Μια κυβέρνηση που έχει πολιτική βούληση δεν κάνει παραινέσεις. Παίρνει αποφάσεις, βάζει κανόνες, νομοθετεί και επιβάλει έκτακτες εισφορές όταν συγκεντρώνονται άδικα κέρδη σε βάρος των πολιτών». Ειδήσεις σήμερα: Ο Γεωργιανός διευθυντής της Balenciaga ζητά συγγνώμη για τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια Αφιέρωμα της FAZ στον Έλληνα μεγιστάνα που ίδρυσε μία «πράσινη» πόλη στο Τέξας «Βόμβα» από τον Κάνιε Γουέστ: «Τσάκωσα την Κιμ με τον Κρις Πολ» BEST OF NETWORK 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 17:20 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 16:11

