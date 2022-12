Τσίπρας: Έκτακτο φόρο στις τράπεζες και νόμο ώστε να εξαναγκαστούν σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες «Δεν μπορεί να έχουν κέρδη 1 δισ. η κάθε μία και να πιάνουν τους δανειολήπτες από το λαιμό» τόνισε από το Κιλκίς ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιεί από το πρωί περιοδεία στο Κιλκίς. Κατά την περιοδεία του στην κεντρική αγορά του Κιλκίς, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες για τις ακραίες ανατιμήσεις και την ακρίβεια στην ενέργεια, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ, για τη δραματική μείωση των εισοδημάτων και του τζίρου που αυτές επιφέρουν, τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους και τις μεγάλες αυξήσεις στις δόσεις των δανείων υπό τον κίνδυνο μαζικών πλέον πλειστηριασμών ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Μετά την περιοδεία του ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωσε: «Η χώρα μας έχει την ακριβότερη τιμή βενζίνης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας έχει την ακριβότερη τιμή ρεύματος που χρεώνουν οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα μας δυστυχώς έχει την μεγαλύτερη απόκλιση στην τιμή που ορίζει ο παραγωγός στο χωράφι από την τιμή που βρίσκει ο καταναλωτής στο ράφι στο σούπερ μάρκετ. Και ταυτόχρονα, η χώρα μας έχει από τα ακριβότερα επιτόκια χορηγήσεων και χιλιάδες δανειολήπτες μέσα σε αυτή την κρίση δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Μπορεί ένα μέρος της ακρίβειας να είναι όπως λέμε εισαγόμενο λόγω της υψηλής τιμής του φυσικού αερίου, όμως η αισχροκέρδεια στη χώρα δεν είναι εισαγόμενη. Είναι γέννημα θρέμμα της πολιτικής Μητσοτάκη. Που εν μέσω της ενεργειακής κρίσης ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Που εν μέσω της υγειονομικής κρίσης ιδιωτικοποιεί σήμερα το ΕΣΥ. Που έχει αφήσει τις τράπεζες και τα funds ανεξέλεγκτα να απειλούν τα σπίτια και να δημιουργούν συνθήκες λεηλασίας στη μεσαία τάξη που υποτίθεται θα προστάτευε. Ειδικότερα δε με τις τράπεζες, βλέπουμε μέσα σε συνθήκες κρίσης να έχουν κέρδη πάνω από 1 δισ. μέσα στον χρόνο η κάθε μία. Ακριβώς διότι αυξάνονται διαρκώς τα επιτόκια χορηγήσεων και μένουν σταθερά χαμηλά τα επιτόκια των καταθέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αδιάφορος απέναντι σε αυτή την κατάσταση που παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Δεν μπορεί απλά να συζητά με τους τραπεζίτες. Ο Έλληνας φορολογούμενος τις έχει πληρώσει χρυσάφι τις τράπεζες. Με διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά και με τον αναβαλλόμενο φόρο, διότι οι τράπεζες ως γνωστόν δεν πληρώνουν φόρους. Δεν μπορεί να έχουν κέρδη 1 δισ. η κάθε μία και να κυνηγούν τους δανειολήπτες να τους πιάνουν από το λαιμό. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν. Έτσι έγινε και στην Ισπανία. Δεν λέμε πράγματα παράλογα. Με έναν έκτακτο φόρο και με μία νομοθετική παρέμβαση που θα εξαναγκάσουν τις τράπεζες σε ουσιαστικές ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες. Ο κ. Μητσοτάκης όμως έχει στον πυρήνα της πολιτικής του την αδικία. Και αυτό που υποσχόμαστε στον Ελληνικό λαό είναι όχι ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αλλά ότι θα κάνουμε το παν για να επιστρέψει επιτέλους στον τόπο η δικαιοσύνη. Η δημοκρατία και η δικαιοσύνη παντού». Στη συνέχεια της περιοδείας του ο κ. Τσίπρας θα έχει συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στη Γουμένισσα. Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 13:52 02.12.2022, 13:51 01.12.2022, 09:00

