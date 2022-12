Χατζηδάκης: Η Ελλάδα βγάζει συντάξεις σε δύο μήνες, η Γερμανία σε 74 ημέρες Έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμμότητες στις συντάξεις των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 – Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν γίνει θαύματα στο υπουργείο Εργασίας ανέφερε ο Τσακλόγλου Τα πολύ σημαντικά βήματα που έχει πετύχει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την κατεύθυνση της έκδοσης των συντάξεων και της αποκατάστασης των εκκρεμών υποθέσεων ανέδειξε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κώστας Χατζηδάκης, στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα: “Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και την Ασφάλεια” . Οπως επεσήμανε ο υπουργός, έχουν κλείσει οι εκκρεμείς συντάξεις των ετών 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 ενώ από τη χρονιά του 2021 έχουν κλείσει όλες οι υποθέσεις πλην 5.500 και για τη τρέχουσα χρονιά έχουν βγει οι συντάξεις του 85% των αιτήσεων. Στην Ελλάδα πλέον ο συνταξιούχος παίρνει σύνταξη σε δυο μήνες όταν στην Γερμανία απαιτούνται 74 ημέρες, υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης κάνοντας λόγο για ένα επίτευγμα που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Την ίδια στιγμή τα εκκρεμή εφάπαξ είναι μόλις 9.132 και όχι 50.000 που υποστήριζε η αντιπολίτευση ανάφερε ο κ. Χατζηδάκης. Στα πεπραγμένα του υπουργείου ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε και το γεγονός ότι το 94,6% των συνταξιούχων θα δούν πραγματικές αυξήσεις μετά από 12 χρόνια, όπως είπε και επανέλαβε ότι αυτή η εξέλιξη αφορά όλο το φάσμα των συντάξεων. Παραμένοντας στις δράσεις του υπουργείου τα τελευταία δύο χρόνια ο Κωστής Χατζηδάκης εξήρε το ρόλο της ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής του υπουργείου, το 1555, που όπως τονίστηκε έδωσε τέλος στα κατεβασμένα τηλέφωνα του παρελθόντος. Είναι χαρακτηριστικό, όπως είπε, ότι από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2022 είχαμε τρία εκατομμύρια απαντημένες κλήσεις, ενδεικτικό των σημαντικών υπηρεσιών που προσφέρει. Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου σημείωσε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουν γίνει θαύματα στο συγκεκριμένο υπουργείο εστιάζοντας μεταξύ άλλων και στο πεδίο της ανεργίας, αναφέροντας ότι αυτή πέφτει πολύ γρήγορα. Μεταξύ άλλων στάθηκε στους ενιαίους πλέον κανόνες που υπάρχουν για την παροχή σύνταξης, που δεν είναι άλλο από το 62ο έτος της ηλικίας ανεξάρτητα αν πρόκειται για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αναφερόμενος ο κ. Τσακλόγλου στο νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης σημείωσε ότι αυτά τα συστήματα απόδοσης συντάξεων πρόκειται μεγαλύτερα ποσά στους συνταξιούχους, σε σχέση με το αναδιανεμητικό. Στην σύντομη παρέμβαση της η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, εστίασε στις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του υπουργείο και στάθηκε μεταξύ άλλων στον προσωπικό βοηθό για τα άτομα με αναπηρία υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για ένα εργαλείο αυτονομίας για τα άτομα που τον έχουν ανάγκη. Τέλος η υφυπουργός Μαρία Συρεγγέλα εστίασε στα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα γύρω από τη συμπερίληψη και την ισότητα στον εργασιακό τομέα υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά, το 2022, βρίσκεται ανάμεσα στις 12 χώρες που συγκέντρωσαν βαθμολογία 100% στην νομική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Την ίδια στιγμή η γυναικεία ανεργία μειώθηκε από το 21,5% το 2019 σε 15% το 2022. Ειδήσεις σήμερα:«Μαμά δεν αντέχω, θα πεθάνω» – Υπόθεση βασανισμού 8χρονης από τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη Συγκινεί η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη δημοσιεύοντας την τελευταία φωτογραφία της – «Πού να ήξερα;» Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ ο Γκελαούζος – Δεν ξέρω τίποτα λέει ο ίδιος BEST OF NETWORK 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 17:20 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 16:11

