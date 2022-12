Χατζηδάκης: Τέσσερις νέες δράσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία «Αυτά είναι νέες ιδέες και δράσεις για την Ελλάδα. Αλλά είναι εδώ και καιρό κοινές πρακτικές στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας Τέσσερις νέες δράσεις με στόχο την περαιτέρω στήριξη των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα ειδικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου). Συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες έρχονται: 1. Η γενίκευση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας, μιας “κάρτας αξιοπρέπειας” που ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Νοεμβρίου. 2. Η προώθηση του Προσωπικού Βοηθού για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, θεσμός για τον οποίο έχει γίνει ήδη προεργασία και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 3. Η ενίσχυση των πολιτικών αποϊδρυματοποίησης, με βάση τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές 4. Η διεύρυνση των πολιτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με την ένταξη όσων αναπήρων το επιθυμούν στην αγορά εργασίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης, «Αυτά είναι νέες ιδέες και δράσεις για την Ελλάδα. Αλλά είναι εδώ και καιρό κοινές πρακτικές στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές τις δράσεις δεσμευόμαστε να προωθήσουμε. Με σύστημα, με ταχύτητα και σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα. Το οφείλουμε στους αναπήρους, αλλά και στη συνείδησή μας». Στην ίδια εκδήλωση, εξάλλου, παρουσιάστηκε και μια σειρά νέων δράσεων από τη ΔΥΠΑ: Ανακοινώθηκαν – μεταξύ άλλων – η εκκίνηση στο επόμενο διάστημα νέου προγράμματος απασχόλησης 3.000 Ατόμων με Αναπηρία (με επιχορήγηση 75% μισθού και εισφορών στις επιχειρήσεις και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης). Εξαγγέλθηκε επίσης η δημιουργία από τη ΔΥΠΑ ειδικής σχολής (ως παράρτημα της σχολής ΑμεΑ Αθηνών) για την αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων στο φάσμα του αυτισμού σε συνεργασία με την Amazon, τη Cisco και τη Microsoft, η δημιουργία –σε κτίριο τις ΔΥΠΑ στην Πατησίων- Πρότυπου Χώρου Εξυπηρέτησης Πολιτών με κάθε μορφή αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η κατασκευή ραμπών προσβασιμότητας σε όλες τις Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ, αρχής γενομένης από τις ΕΠΑΣ Αττικής. Τέλος, δημοσιοποιήθηκε και Οδηγός που συγκεντρώνει όλη την πληροφορία για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία (https://www.dypa.gov.gr/storage/eko/odhgos-eksyphrethshs-gia-idikes-kai-efpathis-kinonikes-omades.pdf) Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: “Το ζήτημα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτέλεσε κεντρική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης και υπόδειγμα για την οριζόντια επιτελική λειτουργία της. Αν έπρεπε να συνοψίσω με τρεις λέξεις την κυβερνητική προσπάθεια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα ήταν: φροντίδα, προσβασιμότητα, ένταξη. Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που όχι απλά δεν θα υπάρχει διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία αλλά που η αναπηρία δεν θα αποτελεί καν στοιχείο διαφοροποίησης στην κοινωνία”. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: “Δημιουργούμε συνεχώς τις προϋποθέσεις για να διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση των συμπολιτών μας με αναπηρία στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Γι’ αυτό θεσπίσαμε την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού. Εντάσσουμε σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς την πρώιμη ανίχνευση αναπηριών και διαταραχών και θεσπίσαμε πρόσφατα την πρώιμη παρέμβαση κατ’ οίκον. Επιπλέον, με το πρόγραμμα “Πρόσβαση κατ’ οίκον”, διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Υλοποιούμε το πιλοτικό πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Ως Πολιτεία αλλά και ως πολίτες, είναι ευθύνη μας να δημιουργήσουμε μια συμπεριληπτική κοινωνία που να μας χωρά όλες και όλους. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω”. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης δήλωσε: “Οι πολιτικές που σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε, όπως η θεσμοθέτηση της υποστηριζόμενης εργασίας και η δημιουργία προγράμματος εκπαιδευτών κινητικότητας και προσανατολισμού, προάγουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και διασφαλίζουν τη συμπερίληψη τους στις δραστηριότητες της κοινότητας. Επενδύουμε σε μια κοινωνία συμπεριληπτική, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση, στην εργασία, στην κοινωνική συμμετοχή. Για το συνδυασμό των επιμέρους πολιτικών, τη χάραξη νέων και την ένταξή τους σ’ ένα κοινό πλαίσιο, προχωράμε στην κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και τη συμπερίληψη τους στην κοινότητα”. Ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: “Οι ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, αποτελούν βασική προτεραιότητα της, Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, όπως με την κάλυψη όλων των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης και την πρώτη στην Ελλάδα ειδικά διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα, Σήμερα ανακοινώσαμε νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες και η προσπάθειά μας θα συνεχίζεται καθημερινά, με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση στην εργασία”. Ο Ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος δήλωσε: “Χάρη στις δράσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η χώρα μας σύντομα θα σταματήσει να μιλάει για το τι καλό έχει γίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες γιατί θα ζούμε και εμείς την πρόοδο αναφορικά με τα δικαιώματα των αναπήρων ατόμων.” Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε: “Για το αναπηρικό κίνημα της χώρα , η 3η Δεκέμβρη είναι ημέρα άσκησης κοινωνικού ελέγχου, προστασίας των δικαιωμάτων και λογοδοσίας. Περιμένουμε ο Πρωθυπουργός να τοποθετηθεί επί της πρότασής μας για τη σύνδεση του αναπηρικού επιδόματος με τον μηχανισμό αύξησης των συντάξεων. Επίσης, η χώρα πρέπει να θεσπίσει νομοθετική ρύθμιση γι ατην επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τρίτο, στη χώρα έχουμε οάσεις προσβασιμότητας και ερήμους, άρα χρειάζεται άμεσα ένας νόμος- πλαίσιο για την προσβασιμότητα ψηφιακού και δομημένου περιβάλλοντος. 