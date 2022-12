Kαραμανλής: Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης για τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου Η Επιτροπή θα καταλογίσει τυχόν ευθύνες – Το πολύ εντός 20 ημερών το πόρισμα Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και μεταφορών Κώστα Καραμανλή συγκροτήθηκε επιτροπή διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, τα ξημερώματα της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4663/2020 και θα υποβάλει το πόρισμα της, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι ημερών. Ειδικότερα: Έργο της Επιτροπής Διερεύνησης είναι η διερεύνηση και εξακρίβωση των αιτίων της διακοπής της κυκλοφορίας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας στο ρεύμα προς Αθήνα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2022 μετά την εκδήλωση των δυσμενών καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία ΑΡΙΕΛ). Επίσης έργο της είναι και ο επιμερισμός και καταλογισμός τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και συντήρησης της οδού. Σύμφωνα με την απόφαση «προς τον σκοπό επιτέλεσης του έργου της, η Επιτροπή Διερεύνησης δύναται να πραγματοποιεί αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί από αυτούς κάθε αναγκαίο έγγραφο και στοιχείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να συνδράμουν την Επιτροπή Διερεύνησης θέτοντας αμελλητί στην διάθεσή της κάθε στοιχείο και έγγραφο που είναι αναγκαίο ή που ζητείται από αυτήν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Η μη χορήγηση των ζητηθέντων στοιχείων προς την Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη». Ειδήσεις σήμερα: Πιο προσιτό το ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο – Τι κερδίζουν πολίτες και γιατροίΈρευνα για τέσσερα κακουργήματα για τον πατέρα Αντώνιο και άλλους 10 Λήγει σήμερα η προθεσμία στον πατέρα Αντώνιο να εγκαταλείψει την Κιβωτό BEST OF NETWORK 02.12.2022, 12:42 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 14:35 02.12.2022, 13:51 01.12.2022, 09:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )