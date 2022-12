Γεραπετρίτης στον Guardian: Γίνονται προκαταρκτικές συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα Αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει συναντηθεί με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου για τον σκοπό αυτό Με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, αποκάλυψε ότι έχει συναντηθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ώστε να συζητήσουν για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. «Είναι αλήθεια ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Βρετανικού Μουσείου», δήλωσε στον Guardian ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. «Πρόκειται για προκαταρκτικές συνομιλίες και, ναι, έχω συναντηθεί με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, για να συζητήσουμε το θέμα». Η είδηση ήρθε πέντε ημέρες αφότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σε ακροατήριο στο London School of Economics ότι αισθάνεται πως υπάρχει πρόοδος στο θέμα και ότι είναι δυνατή η επίτευξη μιας λύσης. Συγκεκριμένα, στην έναρξη της συζήτησης και ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που γίνονται, αλλά «μπορεί να βρεθεί μια win-win λύση, που θα οδηγήσει στην επανένωση των Γλυπτών και παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που έχει το Βρετανικό Μουσείο». Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τον Kevin Featherstone: Όπως αναφέρεται στον Guardian,υψηλόβαθμοι Έλληνες αξιωματούχοι έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο, οδηγώντας- πιθανόν- στην επίλυση της μακροβιότερης πολιτιστικής διαμάχης: τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα του 5ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα. Μάλιστα, το βρετανικό μέσο αναφέρεται και σε δημοσίευμα στα «Νέα», το οποίο ανέφερε ότι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαν συναντηθεί με τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων του Λονδίνου την περασμένη Δευτέρα. Ειδήσεις σήμερα: Έγκλημα στον Πειραιά: Αυτός είναι ο 23χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε την 19χρονη σύντροφό του στον Πειραιά Αλίνα Καμπάεβα: Η σπάνια, δημόσια εμφάνιση της «ερωμένης» του Πούτιν στα εγκαίνια γυμναστηρίου – Δείτε βίντεο Βόλος: Πολίτης πήγε να σφάξει με αλυσοπρίονο εργαζόμενη στον Δήμο! BEST OF NETWORK 03.12.2022, 16:30 03.12.2022, 16:43 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 14:14 03.12.2022, 14:14 03.12.2022, 14:30

