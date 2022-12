Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: «Κανείς δεν μένει πίσω» «Οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία, τη μετακίνηση και όλους τους τομείς, είναι υποχρέωση της Πολιτείας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών «H διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία, τη μετακίνηση και όλους τους τομείς, είναι υποχρέωση της Πολιτείας, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα», αναφέρει ο υπουργός Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ. «Κανείς δεν μένει πίσω», προσθέτει. H διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία & οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία, τη μετακίνηση & όλους τους τομείς, είναι υποχρέωση της Πολιτείας, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Κανείς δεν μένει πίσω. pic.twitter.com/FHD15WH776— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 3, 2022 Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 03.12.2022, 10:30 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 10:12 03.12.2022, 10:11 02.12.2022, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )