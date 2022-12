Θεοδωρικάκος: Ο νόμος διασφάλισε τη λειτουργία των Δήμων, ο ΣΥΡΙΖΑ απασφάλισε με ψέμα και διχασμό «Η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας των Δήμων ήταν μια ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που το 2019», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος απαντώντας στην αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, «η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας των Δήμων ήταν μια ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που το 2019 οι Έλληνες πολίτες ενέκριναν με την ψήφο τους». Η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου: «Για ακόμη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ ψεύδεται. Επιχειρεί να παραπλανήσει, να αποπροσανατολίσει, να διχάσει. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την 2377/2022 απόφασή της έκρινε ότι οι διατάξεις των νόμων 4623/2019 και 4625/2019 για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απολύτως σύμφωνες με το Σύνταγμα. Η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας των Δήμων ήταν μια ξεκάθαρη προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας που το 2019 οι Έλληνες πολίτες ενέκριναν με την ψήφο τους. Επειδή είχε προηγηθεί η ιδεοληπτική προσπάθεια της Κυβέρνησης Σύριζα, με το νόμο 4555/18 με τον οποίο επέβαλε το σύστημα απλής αναλογικής και στους Δήμους. Επιχειρώντας να διαλύσει την λειτουργία τους και να καταλύσει την δυνατότητά τους να σχηματίζουν πλειοψηφίες και να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. Η άμεση ψήφιση και εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων έτυχε της απόλυτης στήριξης και αποδοχής των Δημάρχων, των Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και των στελεχών της αυτοδιοίκησης, στο σύνολό τους. Η ομαλή λειτουργία των Δήμων αποτελούσε και αποτελεί, όχι μόνο πρώτιστο μέλημα της Κυβέρνησης, αλλά και επιτακτική ανάγκη για το συμφέρον της κοινωνίας. Και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί έως σήμερα από τα όργανα των Δήμων είναι καθόλα έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες. Καλώ την Αξιωματική Αντιπολίτευση να εγκαταλείψει τα ψέματα και να μελετήσει καλύτερα την απόφαση του ΣτΕ. Κυρίως, όμως, να εγκαταλείψει την επένδυση στην τοξικότητα και τη συνεχή υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της διαρκούς εναντίωσης στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης». Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 03.12.2022, 13:00 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 10:12 03.12.2022, 10:11 02.12.2022, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )