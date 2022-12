Κουτσούμπας: Οι αντιπαραθέσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ εξυπηρετούν το κεφάλαιο Το αδύνατο γίνεται δυνατό, όταν η λαϊκή οργή και αγανάκτηση, δεν παγιδεύεται στα κάλπικα διλήμματα και τις αντιπαραθέσεις είπε στη Λάρισα ο γγ του ΚΚΕ «Το αδύνατο γίνεται δυνατό, όταν η λαϊκή οργή και αγανάκτηση, δεν παγιδεύεται στα κάλπικα διλήμματα και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, αντιπαραθέσεις που δεν αφορούν βέβαια την ουσία της πολιτικής που εξυπηρετεί το κεφάλαιο, αλλά ποιος -πιθανά με ποιον συνέταιρο- θα έχει το πάνω χέρι στο επόμενο κυβερνητικό σχήμα, για να συνεχίσει και να επεκτείνει αυτή την πολιτική για την οποία όλοι τους έχουν δεσμεύσεις». Τα παραπάνω τόνισε ο γ.γ της ΚΕ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Λάρισα, στα πλαίσια της περιοδείας του. Ο κ. Κουτσούμπας απηύθυνε μήνυμα με άρωμα εκλογών λέγοντας πως «το αδύνατο γίνεται δυνατό όταν η συνεχώς αυξανόμενη λαϊκή οργή δεν εγκλωβίζεται στην “ακινησία” της αναμονής των εκλογών, δεν περιμένει δηλαδή πότε ο Μητσοτάκης θα ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών, μπας και κατέβει «δια της επιφοιτήσεως», κανένας νέος «σωτήρας» στην πολιτική ζωή του τόπου». Ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ μίλησε για κάλπικα διλήμματα και εκβιασμούς ενόψει εκλογών, σημειώνοντας πως «έτσι γινόταν πάντα μπροστά στις εκλογές, έτσι γίνεται και τώρα. Αλίμονο αν τα κόμματα της αστικής διαχείρισης δεν έστηναν προεκλογικές παγίδες στο λαό για να εγκλωβίσουν τη δυσαρέσκειά του». Σε αυτό το πλαίσιο έστρεψε τα βέλη του στη κυβέρνηση λέγοντας ότι «μέσα σε τέσσερα χρόνια η αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε δεκάδες αντεργατικούς αντιλαϊκούς νόμους, που αν ο εργάτης, ο άνθρωπος του μόχθου κάνει το λογαριασμό, θα δει ότι είναι ζημιωμένος και στην εργασία και στο εισόδημα και στην παιδεία και στην υγεία και στην ασφάλιση και στα λαϊκά δικαιώματα». Επίσης επιτέθηκε και στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «ο λαός βρέθηκε ζημιωμένος με τις κυβερνήσεις συνεργασίας και με του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, οι οποίες αποδείχτηκαν πολύτιμο εργαλείο του συστήματος στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων». «Μπορεί να φανταστεί, λοιπόν, ο καθένας και η καθεμιά, αν η τελευταία αντιλαϊκή θητεία της ΝΔ ήταν ένα βήμα, τότε ποιο θα είναι το άλμα, αν ο λαός δεν αποφασίσει να βάλει ένα φρένο, όχι μόνο στα όνειρα του Μητσοτάκη για κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά και σ’ αυτά του Τσίπρα για μια δήθεν “προοδευτική” κυβέρνηση συνεργασίας, για να μοιράζεται η αντιλαϊκή ευθύνη αυτής της γιαλατζί προοδευτικής πολιτικής σε περισσότερους από έναν», είπε. Παράλληλα ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην ακρίβεια σημειώνοντας πως «εξανεμίζει το ήδη πενιχρό λαϊκό εισόδημα και απαιτεί λύσεις». Τόνισε δε, ότι «λύση ή έστω ανάσα ανακούφισης, είναι οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, είναι η κατάργηση των φόρων στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης». Αναφέρθηκε επίσης στην ενεργειακή κρίση λέγοντας πως «αντιμετωπίζεται μόνο αν συγκρουστείς με την πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας, της “πράσινης μετάβασης”, με την απολιγνιτοποίηση και τα Χρηματιστήρια της Ενέργειας που υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις». Επίσης, ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ μίλησε για τον αγροτικό κόσμο και τα θέματα που τον απασχολούν, ενώ στήριξε τις αγροτικές κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος. «Καλά κάνουν λοιπόν και σήμερα βγαίνουν στους δρόμους οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, που εδώ στο νομό παράγουν ροδάκινα, κεράσια, μήλα, σταφύλια, που καλλιεργούν το βαμβάκι, το σιτάρι και άλλα προϊόντα, που βγάζουν το γάλα, γιατί θέλουν το αυτονόητο: Να μπορούν να ζουν από τη σοδειά και την παραγωγή τους», είπε ο κ. Κουτσούμπας και συμπλήρωσε αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής : «Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πληρώνονται, όχι βέβαια με τις εξευτελιστικές τιμές που δίνουν οι βιομήχανοι, οι μεσάζοντες, που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής, αλλά με τιμές που θα τους επιτρέπουν και να ζήσουν και να μπορούν να παράγουν την επόμενη χρονιά». Τέλος ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για την στάση του ΚΚΕ απέναντι στο πόλεμο στη Ουκρανία, αλλά και την ελληνική εμπλοκή και τις στρατιωτικές βάσεις, με αφορμή την 110 Πτέρυγα Μάχης. «Πρέπει να σταματήσει η χώρα μας να είναι ξέφραγο αμπέλι των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Να σταματήσει η εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου», είπε, ενώ μιλώντας για την τουρκική απειλή και το ζήτημα της διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας από την πλευρά του ΝΑΤΟ είπε πως «η μόνη αλληλεγγύη που βλέπουμε εμείς τώρα, είναι οι πλάτες που κάνουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην Τουρκία». Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία στον Πειραιά: 23χρονος σκότωσε την 19χρονη σύντροφό του και παραδόθηκεΣημαντική αύξηση των εμφραγμάτων 2-4 μέρες ύστερα από μία μεγάλη σεισμική δόνηση «Ο Ερντογάν με αποκαλούσε Χίτλερ κάθε έξι ώρες» λέει ο Νετανιάχου BEST OF NETWORK 03.12.2022, 16:30 03.12.2022, 16:43 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 22:20 03.12.2022, 22:21 03.12.2022, 14:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )