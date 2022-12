Κυριάκος Πιερρακάκης: Υποψήφιος στην Α’ Αθηνών στις εκλογές του 2023 Με απόφαση του πρωθυπουργού, ο υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης θα είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ Υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην εκλογική περιφέρεια της Ά Αθηνών θα είναι στις προσεχείς εκλογές ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Με ανάρτησή του στα social media, o υπουργός ζήτησε τη στήριξη των ψηφοφόρων της πρωτεύουσας και δεσμεύτηκε ότι «θα είναι στρατευμένος στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά και στην οικοδόμηση και την υλοποίηση των καινοτόμων επιλογών και των σύγχρονων οραμάτων για την Αθήνα του αύριο». Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος θα είναι υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια της Μαγνησίας. Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της ανάρτησης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Facebook: «Σε έναν πολυετή κύκλο πολλαπλών προκλήσεων, εργαστήκαμε σταθερά και με συνέπεια γιατί πιστεύαμε πως η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Με Πρωθυπουργό τον Kyriakos Mitsotakis, η χώρα βγήκε οριστικά από μια κρίση διαρκείας και αυτό είναι το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο αυτής της τετραετίας που ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες. Σε αυτόν τον καμβά, χτίζουμε και σχεδιάζουμε μια νέα τετραετία, στη διάρκεια της οποίας η οικονομία θα αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε η κοινωνία να έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί περισσότερο, να μεταβεί σε μια νέα εποχή και να κατακτά διαρκώς καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχικά για την επιλογή που έκανε να μου αναθέσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 και για την εμπιστοσύνη με την οποία συνεχίζει να περιβάλλει τους συνεργάτες μου και εμένα στην συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας. Θα ήθελα σήμερα να τον ευχαριστήσω ειδικά για την τιμή να είμαι υποψήφιος στις εκλογές του 2023 στην Α’ Αθηνών με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Η Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται με μεγάλες πολιτικές πρωτοβουλίες που σφραγίζουν τη διαδρομή της πατρίδας μας: από τη μετάβαση στην τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ, στην σημερινή πορεία διαρκούς προόδου και διαχείρισης συνεχών αναδυόμενων προκλήσεων με επιτυχία και αυτοπεποίθηση. Οι πολίτες επιθυμούν να δουν τη χώρα μας να συνεχίσει να προοδεύει και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί με σταθερά και γοργά βήματα χωρίς παλινωδίες και δισταγμούς αλλά με προσήλωση στο αύριο της χώρας. Πιστεύουμε ότι η ψηφιακή πολιτική είναι μια κατεξοχήν κοινωνική πολιτική, και ως εκ τούτου επιλέξαμε μια νέα φιλοσοφία στον σχεδιασμό των υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου: αυτήν που βάζει τον πολίτη στο επίκεντρο. Μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, άλλαξε αποφασιστικά η σχέση του πολίτη με το κράτος αφού ένας μεγάλος αριθμός από συναλλαγές πέρασε στην ψηφιακή εποχή. Οι ψηφιακές συναλλαγές με το κράτος 100πλασιάστηκαν από το 2018 φτάνοντας το 1 δις μέσα στο 2022. Ενδεικτικά, καταργήσαμε πάνω από 100 ουρές ανά πολίτη προσφέροντας εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, μείωση διοικητικών βαρών και διαφάνεια στις συναλλαγές- δηλαδή επιφέροντας μια συνολική τομή στη σχέση κράτους-κοινωνίας-οικονομίας. Και όταν χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν κρίσεις, όπως η πανδημία και μπροστά στην ανάγκη του καθολικού εμβολιασμού, η ψηφιακή πολιτική έγινε ο καταλύτης για λύσεις ευρείας κλίμακας που λειτούργησαν υποδειγματικά και κέρδισαν διεθνή εύσημα. Εθνικός στόχος μέσα στην επόμενη τετραετία είναι να ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να κατακτήσει έτσι η Ελλάδα μια προνομιακή θέση στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Εθνικός μας στόχος είναι να εδραιώσουμε μια πολιτική που έρχεται από το μέλλον στο παρόν για να προλάβει και να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις του αύριο προτού αυτές εκδηλωθούν. Η Ελλάδα πρέπει να δημιουργεί το μέλλον και όχι να το υφίσταται. Η Αθήνα είναι η πιο ιστορική πρωτεύουσα του δυτικού κόσμου που βιώνει σήμερα μια νέα ακμή. Στις γειτονιές της, που συγκροτούν την περιφέρεια της Α’ Αθηνών, γεννήθηκα και μεγάλωσα – αρχικά μαθητής και έπειτα φοιτητής και εργαζόμενος – και σήμερα εκεί σε μεγάλο βαθμό δραστηριοποιούμαι. Η Αθήνα βρίσκεται στη διαδρομή να κατακτήσει έναν δυναμισμό που χαρακτηρίζει τις πλέον εξελιγμένες πρωτεύουσες και αυτό θα πραγματοποιηθεί εάν δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τις συνέργειες ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ζητώ την στήριξη των ψηφοφόρων της Αθήνας και δεσμεύομαι ότι θα είμαι στρατευμένος στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά και στην οικοδόμηση και την υλοποίηση των καινοτόμων επιλογών και των σύγχρονων οραμάτων για την Αθήνα του αύριο. Το στοίχημα της δεκαετίας είναι να συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά θεμελιώνοντας πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα με κοινωνική, οικονομική και εθνική ασφάλεια. Και εμείς θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων των πολιτών και στις προκλήσεις της νέας εποχής για να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαψεύδει προς το καλύτερο τις προβλέψεις και εγγύηση για όλα τα ανωτέρω είναι η προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρόκληση αυτή μας αφορά όλους, την κάθε μια και τον κάθε έναν μας. Για να διεκδικήσουμε την Ελλάδα που οραματιζόμαστε και οικοδομούμε με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα.»

