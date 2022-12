Μητσοτάκης: Τέσσερα στοχευμένα βήματα για τους πολίτες ΑμεΑ Μήνυμα του πρωθυπουργού για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ – Στόχος των προσπαθειών της κυβέρνησης μια κοινωνία όπου «ο καθένας θα αξιοποιεί τις δεξιότητές του, έχοντας συμπαραστάτη του το Κράτος» «Τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ όχι με αφηρημένα συνθήματα, αλλά με τέσσερα ακόμη στοχευμένα βήματα» αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά στις προσπάθειες της κυβέρνησης να αρθούν τα εμπόδια «που δεν επιτρέπουν σε αυτούς τους συμπολίτες μας να βιώνουν όσα δικαιούνται». «Γενικεύεται για όλες τις κατηγορίες η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας που λειτουργεί από 1ης Νοεμβρίου. Ξεκινά, επίσης, ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης 3.000 ΑμεΑ με επιδότηση του μισθού και των εισφορών τους. Ιδρύεται Σχολή Ψηφιακής Κατάρτισης ατόμων με προβλήματα αυτισμού. Ενώ προωθείται πανελλαδικά η πιλοτική εφαρμογή του «Προσωπικού Βοηθού» στο σπίτι» αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Μετά τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις της Πολιτείας, προ ημερών στη Βουλή ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που βελτιώνει την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Και, ήδη, λειτουργούν η Εθνική Ψηφιακή Πύλη Αναπηρίας, τα Ηλεκτρονικά Κέντρα Πιστοποίησης και το Ψηφιακό Μητρώο. Κόμβοι πληροφόρησης, εξυπηρέτησης και, κυρίως, απλοποίησης της συμμετοχής των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Ο δρόμος μπροστά μας, ωστόσο, είναι ακόμη μακρύς. Γι’ αυτό και συναντούμε την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας, κάνοντας καθημερινή τη δική μας προσπάθεια να αίρονται τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε αυτούς τους συμπολίτες μας να βιώνουν όσα δικαιούνται. Χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις. Σε μία κοινωνία ενότητας, κατανόησης και αλληλεγγύης. Όπου ο καθένας θα αξιοποιεί τις δεξιότητές του, έχοντας συμπαραστάτη του το Κράτος, αλλά και τον διπλανό του. Ώστε όλοι μαζί να ζούμε σε μία Ελλάδα που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά». Ειδήσεις σήμερα:Φρίκη στη Μεσσηνία: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό της 9χρονης ανηψιάς του Η Κολοβού άνοιξε λογαριασμό για να… σωθεί το σπίτι της Τετ α τετ Ουίλιαμ με Μπάιντεν στη σκιά του σκανδάλου με τα ρατσιστικά σχόλια στο παλάτι BEST OF NETWORK 03.12.2022, 10:02 02.12.2022, 17:20 03.12.2022, 08:30 03.12.2022, 10:12 03.12.2022, 10:11 02.12.2022, 11:30

