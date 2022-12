Πιο κοντά στον… Μητσοτάκη η Φον ντε Λάιεν: Να υποστηρίξουμε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτακη στο περιθώριο της διάσκεψης των ηγετών του ΕΛΚ στην Αθήνα έκανε την εξής ανάρτηση στο διαδίκτυο στα αγγλικα: «Good meeting with @kmitsotakis in preparation of the next #EUCO summit. We need to improve our toolbox to support vulnerable households and businesses dealing with high energy prices».

«Καλή συνάντηση με @kmitsotakis για την προετοιμασία της επόμενης #EUCO συνόδου κορυφής.

Πρέπει να βελτιώσουμε την εργαλειοθήκη μας για να υποστηρίξουμε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές ενέργειας».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 2, 2022

