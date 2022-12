Πλεύρης για το ΕΣΥ: Τολμήσαμε αλλαγές, είμαστε με τον πολίτη όχι με τις συντεχνίες Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη να αναφέρεται με ανάρτησή τους στις αλλαγές που «τόλμησε» να κάνει η κυβέρνηση τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. «Τολμήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό γιατρό και στη δευτεροβάθμια με το άνοιγμα του ΕΣΥ σε όλους τους γιατρούς. Αλλαγές που όλοι θέλαμε αλλά καθυστερούσαμε λόγω συντεχνιακών αντιδράσεων. Είμαστε με τον πολιτη όχι με τις συντεχνίες», έγραψε ο υπουργός Υγείας στο Twitter. Τολμήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό γιατρό και στη δευτεροβάθμια με το άνοιγμα του ΕΣΥ σε όλους τους γιατρούς. Αλλαγές που όλοι θέλαμε αλλά καθυστερούσαμε λόγω συντεχνιακών αντιδράσεων. Είμαστε με τον πολιτη όχι με τις συντεχνίες— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 2, 2022 Οι σημαντικότερες αλλαγές του νομοσχεδίου Τρία οφέλη για τους πολίτες και αρκετές αλλαγές που αφορούν στους γιατρούς φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το ΕΣΥ. Παράλληλα το νομοσχέδιο προβλέπει κίνητρα σε γιατρούς ώστε να συνεργαστούν με το ΕΣΥ βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχονται στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Η εικόνα που σχηματίζεται στο ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο είναι ότι θα βελτιωθεί η σχέση του με τους πολίτες οι οποίοι: – θα μπορούν να λαμβάνουν πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τα νοσηλευτικά ιδρύματα τα οποία με βάση τα κίνητρα που δίνονται σε γιατρούς θα μπορούν αν στελεχωθούν με ειδικότητες οι οποίες ενώ υπάρχουν στις ιδιωτικές δομές μια περιφέρειας δεν υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. – δεν θα χάνουν τον ειδικό γιατρό που τους παρακολουθεί σε μια ειδική μονάδα νοσοκομείου, επειδή ο γιατρός θα ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει μεταξύ του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα – θα μπορούν να έχουν – αν το θέλουν – συχνότερη επαφή με τον νοσοκομειακό καθώς πλέον δίνεται η δυνατότητα σε αυτή την κατηγορία των γιατρών να εργάζονται και σε δικά τους ιδιωτικά ιατρεία εκτός ωραρίου νοσοκομείων. Οι σημαντικές αλλαγές Ειδικότερα στο άρθρο 7 προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των άγονων θέσεων, ειδικοτήτων και περιοχών, καθώς και θέσεων με ειδική εμπειρία, για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον συμμετοχής στις προκηρύξεις στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό, μέσω της δυνατότητας προκήρυξης των συγκεκριμένων θέσεων με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Έτσι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να εισέρχονται και στα δημόσια νοσοκομεία ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό. Με το άρθρο 8 απλοποιούνται οι διαδικασίες πρόσληψης γιατρών καθώς προβλέπεται ότι η κατάργηση των προκηρύξεων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εκδόθηκαν με απόφαση του Υπουργού Υγείας ή Διοικητή Νοσοκομείου έως την 31η.12.2013 και εκκρεμούν στα αρμόδια όργανα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση τελικού πίνακα κατάταξης. Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ύπαρξης πολλών προκηρύξεων θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, των οποίων η εξέλιξη έχει ανασταλεί και οι οποίες δεσμεύουν περίπου πεντακόσιες (500) θέσεις ιατρών που θα μπορούσαν να προκηρυχθούν εκ νέου, έπειτα από αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών λειτουργίας του συστήματος υγείας Επίσης στo άρθρο 10 προβλέπεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της ιατρικής για ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, και ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», εφόσον συμμετέχουν στην ολοήμερη, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, εκτός των ημερών εφημερίας, και ρυθμίζονται συναφή θέματα των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού. Ενισχύονται και οι υπηρεσίες Επείγουσας Ιατρικής, καθώς πλέον και σε νοσοκομεία δυναμικότητα κάτω των 300 κλινών θα είναι δυνατή η σύσταση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 22 σημειώνεται ότι σε κάθε νοσοκομείο δυναμικότητας κάτω των 300 κλινών, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποτελεί το νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα σε μία περιφερειακή ενότητα, δύναται να συστήνεται αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νοσοκομείου και εισήγηση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην αρμοδιότητα της οποίας αυτό υπάγεται Με το άρθρο 40 γίνεται ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά στην αύξηση των ασθενοφόρων, καθώς προβλέπεται οι διακομιδές ασθενών μετά από την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους, δύναται να διενεργούνται και από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στα οποία νοσηλεύονται. Για την εξυπηρέτηση των διακομιδών του πρώτου εδαφίου, τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας μπορούν επικουρικά να συνάπτουν συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι αδειοδοτημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων του ιδιωτικού τομέα. Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στα Άρθρα 54 έως 60, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται μισθολογικά ζητήματα των ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», των ειδικευόμενων ιατρών, των επικουρικών ιατρών, των ιατρών και οδοντιάτρων δημόσιας υγείας του ΕΣΥ, των ιατρών γενικής ιατρικής και βιοπαθολογίας που υπηρετούν σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, των μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, καθώς και των ιατροδικαστών. Εδώ περιέχεται και η αύξηση των μισθών που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Ειδήσεις σήμερα: Πετρέλαιο: Η ΕΕ ενέκρινε το πλαφόν στα 60 δολάρια ανά βαρέλι – Σφίγγει ο κλοιός για τη Μόσχα Κιβωτός του Κόσμου: Οι πρώτες εικόνες της πρεσβυτέρας μετά τις καταγγελίες – «Ρε άντε φύγετε από εδώ», δείτε βίντεο Balenciaga: Ο Γεωργιανός διευθυντής ζητά συγγνώμη για τα σαδομαζοχιστικά αρκουδάκια Best of Network 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 17:20 02.12.2022, 10:43 02.12.2022, 18:28 02.12.2022, 22:34 02.12.2022, 16:11

